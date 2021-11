Lady Gaga w zwiewnej fioletowej sukni, Salma Hayek w złotej kreacji, Jared Leto w zielonym garniturze, eleganccy Adam Driver i Jeremy Irons w ciemnych strojach. Gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie w Londynie na premierze bardzo oczekiwanego filmu "Dom Gucci".

Lady Gaga na premierze filmu "Dom Gucci" / fot. MGM /

Nowy film Ridley'a Scotta o świecie mody z wątkiem kryminalnym w tle budzi ogromne emocje. Lady Gaga gra Patrizię Reggiani, która zleciła zabójstwo swego byłego męża Maurizio Gucciego.

"Rzuciłam się w ten świat, ponieważ ona w niczym nie przypomina mnie" - mówiła na czerwonym dywanie Lady Gaga.

Lady Gaga przyznała, że jest niezwykle podekscytowana londyńską premierą i obecnością tak wielu fanów. Pytana o film, odpowiedziała, że "Dom Gucci" to dramat, ale także czarna komedia. Jej bohaterka, jak mówiła, emanuje silną kobiecą energią.

Metamorfoza Lady Gagi jest w "Domu Gucci" absolutnie spektakularna. Nie chodzi tylko o zmianę koloru włosów z blond na czarne.

Wideo youtube

Autorem zdjęć do filmu "Dom Gucci" jest współpracujący z Ridleyem Scottem od lat Dariusz Wolski.

Film to opowieść o modowej dynastii, oszałamiającym luksusie i rodzinnym biznesie, którego finał naznaczony był zbrodnią. Historia trzech dekad miłości, zdrad i zemsty. To również opowieść o tym, ile jest warte nazwisko Gucci i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

W polskich kinach "Dom Gucci" pojawi się 26 listopada.