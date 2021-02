Po trzech miesiącach przerwy spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa Kopalnia Soli "Wieliczka" jest znów dostępna dla turystów.

Komory i chodniki Podziemnej Trasy Turystycznej w kopalni soli w Wieliczce / /Łukasz Gągulski / PAP

Podziemną Trasę Turystyczną będzie można zwiedzać od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00 oraz w weekendy od godz. 9.00 do 17.00. Zwiedzanie będzie się odbywać się w niewielkich, 10-osobowych grupach z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Zwiedzanie Wieliczki to spokojny podziemny spacer pełen wrażeń - mówi Michał Roehlich z kopalni soli w Wieliczce Jacek Skóra / RMF FM

W 2019 roku Kopalnię Soli "Wieliczka" odwiedziło ponad 1 mln 860 tys. turystów.

Otwieramy Wieliczkę dla wszystkich, ale w obecnej sytuacji szczególnie liczymy na turystów z Polski. Co chwilę pojawia się coś nowego, więc warto do nas zaglądać nie raz, nie dwa, a wiele razy w życiu - zachęca Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

Kopalnia soli w Wieliczce to także sanatorium. Cisza, spokój, stała temperatura, brak jakichkolwiek opadów i czyste powietrze. Funkcjonuje tam uzdrowisko leczące schorzenia pulmonologiczne, leczone są tam także osoby po Covid-19.

Kopalnia w Wieliczce to także sanatorium - mówi Michał Roehlich z kopalni soli w Wieliczce Jacek Skóra / RMF FM

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. Zorganizowany ruch turystyczny odbywa się od końca XVIII w. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.