Kino Kulinarne i Kino Łóżkowe to tylko dwie z wielu sekcji festiwalu Transatlantyk, który w piątek 12 lipca zacznie się w Łodzi. W programie filmy nagradzane w Cannes, retrospektywa Wojciecha Marczewskiego, na afiszu jest 200 tytułów, w tym 50 polskich premier.

Kino Kulinarne i Kino Łóżkowe to tylko dwie z wielu sekcji festiwalu Transatlantyk / Materiały prasowe

Kino Kulinarne to wydarzenie, łączące sztukę filmową i kulinarną. Dyrektor festiwalu, laureat Oscara Jan A. P. Kaczmarek przyznaje, że pomysł zainspirowany jest wydarzeniem na Berlinale. Transatlantyk jest jedynym festiwalem w Polsce, który co roku prezentuje ten autorski cykl Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Kucharz dostaje wcześniej film do obejrzenia i na jego podstawie przygotowuje autorskie menu - mówi kompozytor. Kolacje odbędą się podczas pięciu wieczorów, pierwsza z nich w sobotę 13 lipca.



W ramach Kina Łóżkowego filmy można oglądać wieczorami z przytulnych łóżek z baldachimem. Festiwal to również bezpłatne wydarzenia towarzyszące - spotkania z aktorami, dyskusje, debaty, wykłady i warsztaty.



Motywem przewodnim tegorocznej edycji Transatlantyku jest "Lądowanie na Księżycu i inne zawieszone sny". Dokładnie pół wieku po historycznej misji Apollo 11. Filmem otwarcia Festiwalu Transatlantyk w piątek 12 lipca będzie hollywoodzki obraz "Znajdę Cię" w reżyserii Marthy Coolidge. Opowieść o romantycznej miłości Rachel Rubin i Roberta Pułaskiego, wystawionej na próbę w czasie II wojny światowej. Zdjęcia zostały w dużej części nakręcone w Łodzi i w Krakowie, a muzykę skomponował Jan A.P. Kaczmarek. Głównych bohaterów zagrali Leo Suter oraz Adelaide Clemens. W rolach drugoplanowych wystąpili Stellan Skarsgård, Connie Nielsen oraz Stephen Dorff. Zobaczymy też polskich aktorów, m.in Małgorzatę Kożuchowską, Weronikę Rosati, Macieja Zakościelnego, Jacka Braciaka, Karolinę Porcari, Marcina Czarnika, Lecha Mackiewicza, Mirosława Zbrojewicza i Ewę Błaszczyk. 9. edycja Festiwalu Transatlantyk potrwa w Łodzi od 12 do 19 lipca.