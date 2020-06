Tydzień Kina Hiszpańskiego. Od szalonych komedii, przez emocjonujące dramaty, po ambitne przeboje festiwali. Dokument o fenomenie jogi w kinach. I sceniczna premiera "Kariery Nikodema Dyzmy". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Kadr z filmu "Powitanie słońca" / Aurora Films / Materiały prasowe

Tydzień Kina Hiszpańskiego od 17 czerwca w Warszawie

20. Tydzień Kina Hiszpańskiego zacznie się 17 czerwca w stołecznym Kinie Muranów. W programie znalazło się 16 filmów, reprezentujących - jak zapewniają twórcy przeglądu - bogactwo hiszpańskiej kinematografii, od szalonych komedii, przez emocjonujące dramaty, po ambitne przeboje festiwali.

Można będzie zobaczyć najnowsze filmy oscarowych reżyserów z Hiszpanii, czy obejrzeć poruszające historie tworzone przez wschodzące gwiazdy kina.

Festiwal otworzy najnowszy film Alejandra Amenábara "Póki trwa wojna". To jedna z najważniejszych i najchętniej oglądanych hiszpańskich produkcji ubiegłego roku.

Światową premierę podczas Tygodnia Kina Hiszpańskiego będzie miał film "Po europejsku", podróż na Ibizę lat 50., do mitycznej krainy przyjaźni, wolności i wolnej miłości. Polscy widzowie pierwsi poza Hiszpanią zobaczą też "Gryplan", adaptację niezwykle popularnej sztuki teatralnej z gwiazdorską obsadą. Wśród propozycji będzie też nagrodzona Goyą i Europejską Nagrodą Filmową animacja "Buñuel w labiryncie żółwi", łącząca surrealistyczną estetykę z prawdziwą opowieścią z życia hiszpańskiego mistrza.

Projekcje będą odbywać się w Warszawie - w Kinie Muranów od 17 do 24 czerwca oraz w Kinie Luna od 24 czerwca do 1 lipca.

"Powitanie słońca" w kinach od 19 czerwca

Francuski dokument o jodze w kinach pojawi się w polskich kinach 19 czerwca. Reżyser Stephane Haskell wyrusza w podróż po świecie, spotykając się i rozmawiając m.in. z więźniami w słynnym amerykańskim więzieniu San Quentin, więźniarkami w Kenii czy Masajami praktykującymi jogę. Jedzie także do Izraela, gdzie spotyka parę Żydów, którzy drogę do judaizmu odnaleźli właśnie poprzez jogę.

Tuż po czterdziestce u Haskella zdiagnozowano ciężką chorobę, został sparaliżowany. Tam, gdzie lekarze bezradnie rozkładali ręce, a tradycyjna medycyna nie dawała wielkich nadziei na powrót do zdrowia, szansa niespodziewanie pojawiła się za sprawą jogi. Postanowił on nakręcić dokument o podążaniu za jogą przez kultury i kontynenty oraz odkrywaniu jej uniwersalnej siły.

Premiera "Kariery Nikodema Dyzmy" u Horzycy

19 czerwca w Teatrze Horzycy w Toruniu premiera spektaklu, którego bohaterem jest Nikodem Dyzma - w reżyserii Piotra Ratajczaka. Główny bohater powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza to pozbawiony szczególnych talentów człowiek znikąd, który wyrusza do Warszawy w poszukiwaniu pracy. Dyzma przypadkiem trafia na raut dyplomatyczny, gdzie chce się tylko za darmo najeść. Lawina przypadków i cwaniactwo bohatera sprawiają, że zaczyna on piąć się coraz wyżej po szczeblach kariery politycznej. Zachwycone nim społeczeństwo ignoruje jego kompletny brak kompetencji.

Czy dziś nie żyjemy w czasach opanowanych przez Dyzmów? Czy nie atakują nas ze wszystkich stron i we wszystkich dziedzinach chorobliwi karierowicze i ludzie pozbawieni skrupułów? Dlaczego zgadzamy się, aby kolejni Dyzmowie rządzili naszym światem? Może ich potrzebujemy? Te i inne pytania stawiają sobie twórcy premierowego przedstawienia.