Freddy Lim, znany na heavymetalowej scenie Azji jako charyzmatyczny lider zespołu Chthonic, rozpoczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tym razem nie na muzycznych scenach, ale w dyplomacji. Został mianowany szefem placówki dyplomatycznej Tajwanu w Helsinkach.

Heavymetalowiec szefem placówki dyplomatycznej Tajwanu w Finlandii / Zrzut ekranu / Shutterstock

Scena muzyczna zamieniona na dyplomatyczną

Lim, którego zespół często porównywany jest do azjatyckiej wersji Black Sabbath, nie jest nowicjuszem w świecie polityki. Jego zaangażowanie polityczne rozpoczęło się w 2015 roku, kiedy to współtworzył partię New Power Party (NPP), a rok później zdobył mandat poselski. Jego działalność nie ograniczała się jedynie do muzyki i polityki; był także przewodniczącym tajwańskiego oddziału Amnesty International.

Nominacja zaskakująca, ale nie przypadkowa?

Prezydent Tajwanu, Lai Ching-te, mianował 49-letniego Lima na szefa placówki dyplomatycznej w Finlandii. Choć wybór może wydawać się zaskakujący, nie jest przypadkowy.

Finlandia, jak podaje Encyclopaedia Metallum, ma największą liczbę zespołów heavymetalowych na świecie przypadającą na jednego mieszkańca - około 80 na 100 tys. mieszkańców.

"Długotrwała współpraca z moimi partnerami z fińskiego przemysłu muzycznego sprawiła, że darzę ten kraj szczególnym uczuciem. Będę nadal pracował nad wzmocnieniem wymiany i współpracy między Finlandią a Tajwanem. W dyplomacji nie ma magii, po prostu trzeba dać z siebie wszystko i iść naprzód" - tak w mediach społecznościowych muzyk skomentował nominację.

Jego zespół wydał cztery albumy w fińskiej wytwórni Spinefarm Records.