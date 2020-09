Kate Winslet - aktorka znana m.in. z "Titanica" i nagrodzona Oscarem za grę w "Lektorze" - w rozmowie z "Vanity Fair" przyznała, że z perspektywy czasu żałuje gry w filmach Romana Polańskiego i Woody'ego Allena. Obaj ci twórcy są oskarżani o molestowanie seksualne. Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku. Uciekł ze Stanów Zjednoczonych tuż przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej.

Kate Winslet / YUI MOK / PAP/PA

Kate Winslet ma na swoim koncie występy w "Rzezi" Romana Polańskiego i "Na karuzeli życia" Woody'ego Allena. W rozmowie z "Vanity Fair" przyznała, że żałuje, iż pracowała z tymi reżyserami. Ta wypowiedź padła w kontekście jej przemyśleń związanych z powstaniem ruchu #MeToo. Aktorka stwierdziła m.in., że swoją pracą chciałaby dawać dobry przykład młodym kobietom.

Co ja do cholery robiłam u Allena i Polańskiego? To dla mnie niewyobrażalne, że ci ludzie byli przez lata tak wysoce cenieni przez branżę filmową. To jest cholerna hańba - oceniła aktorka. Muszę wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że z nimi pracowałam, nie mogę cofnąć czasu - dodała. Zmagam się z wyrzutami, ale co mi zostaje poza szczerym mówieniem o tym? - zapytała Winslet.



Jak przypomina branżowy IndieWire, jeszcze w 2017 roku aktorka zupełnie inaczej oceniała obu reżyserów. Woody Allen jest niesamowitym reżyserem. Tak samo Roman Polański - mówiła Winslet w wywiadzie dla "New York Times" i podkreślała, że praca z tymi twórcami była dla niej niezwykłym doświadczeniem.