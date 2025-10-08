Jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona ogłosiło listę 40 pianistów, którzy przeszli do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wśród nich znalazło się czterech reprezentantów Polski. Kolejne przesłuchania rozpoczną się już w czwartek w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

/ Szymon Pulcyn / PAP

Do II etapu prestiżowego Konkursu Chopinowskiego zakwalifikowało się 40 pianistów z całego świata, w tym czterech Polaków: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. To mniej niż w poprzednich edycjach - w 2021 roku do tego etapu awansowało dziewięciu polskich pianistów, a w 2015 roku było ich ośmiu.

Międzynarodowa rywalizacja

Na liście zakwalifikowanych znaleźli się artyści reprezentujący m.in. Chiny, Japonię, Koreę Południową, Niemcy, Kanadę, Włochy, Francję, Gruzję, Malezję, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. Wśród uczestników są zarówno debiutanci, jak i pianiści z doświadczeniem w międzynarodowych konkursach.

Przesłuchania II etapu rozpoczną się w czwartek, 9 października, o godzinie 10:00 i potrwają do 12 października. Każdy z pianistów wykona 40-50-minutowy recital, w którym obowiązkowo znajdą się wybrane preludia oraz jeden z polonezów Chopina, takich jak Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 czy Polonez As-dur op. 53. Dodatkowo uczestnicy mogą zaprezentować inne utwory kompozytora.

Konkurs trwa do 23 października

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina rozpoczęła się 2 października i potrwa do 23 października. Organizatorzy podkreślają, że już sam udział w przesłuchaniach pierwszego etapu to ogromne wyróżnienie dla młodych pianistów. Ostateczny werdykt jury poznamy pod koniec miesiąca.