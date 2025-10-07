Trzy punkty dostępu do internetu Starlink w Tatrach testowo uruchamia Tatrzański Park Narodowy. Są to miejsca, gdzie do tej pory praktycznie nie było zasięgu. Teraz można tam kupić bilet online, co pozwoli turystom oszczędzić czas i "rozładuje" kolejki.

Tatrzański Park Narodowy poinformował we wtorek, że uruchamia testowo w Tatrach trzy Starlinki, czyli punkty dostępu do internetu. Można tam - bez stania w kolejce - kupić bilet, a następnie okazać go na ekranie telefonu.

"Połączenie z siecią jest możliwe przez kody QR umieszczone w wybranych lokalizacjach. Nie odchodźcie zbyt daleko od miejsca z kodem - zasięg Starlinka jest ograniczony i służy przede wszystkim do połączenia ze stroną tpn.gov.pl. Bilety dostępne są w zakładce tpn.gov.pl/bilety" - instruują pracownicy TPN.

Gdzie można znaleźć punkty dostępu do sieci?

TPN wyznaczył trzy miejsca i są to:

Palenica Białczańska - przy punkcie wejścia na szlak w kierunku Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów. Można tu kupić online bilet wstępu do TPN oraz bilet na e-busa TPN kursującego z Palenicy na Polanę Włosienica.

Pracownicy parku przypominają, że jeśli wchodzimy na jego teren, a punkt wejściowy jest zamknięty i tak jesteśmy zobowiązani do posiadania biletu.

"Dzięki Starlinkom można go kupić także poza godzinami otwarcia punktów wejścia - przestrzegając jednocześnie regulaminu Parku. Dostęp online nie oznacza możliwości zakupu biletów o dowolnej porze w ciągu doby i wejścia na teren TPN - przypominamy, że od 1 marca do 30 listopada obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich szlakach TPN od zmierzchu do świtu" - podaje TPN.