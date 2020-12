„Ta płyta jest spełnieniem naszych marzeń o współpracy i powrotem do ukochanej przez nas stylistyki lat 80..." – tak wokalista Krzysztof Iwaneczko opisuje album „ORIGAMI / Herdzin & Iwaneczko”, który ma dziś swoją premierę. Płyta nazywana jest przez twórców "pandemiczną", gdyż powstała w czasie lockdownu, na przekór niesprzyjającym okolicznościom.

Krzysztof Iwaneczko / fot. Magda Kleszczyńska /

Twórcy albumu poznali się w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Krzysztof Iwaneczko był studentem Krzysztofa Herdzina. Już wtedy młody wokalista dał się poznać jako osoba niezwykle utalentowana.

W kwietniu Herdzin zaprosił Iwaneczko do wspólnego projektu. W ten sposób powstał album, na którym artyści prezentują 11 autorskich utworów. Został zrealizowany głównie w domu, bez udziału innych muzyków, niespiesznie i z wielką radością - o czym mówią jego twórcy.

To jest trochę taki powrót do inspiracji, które zawsze w nas tkwiły, ale nie mogliśmy ich pokazać szerzej - wyjaśnia wokalista Krzysztof Iwaneczko, znany m.in. za sprawą programu "The Voice of Poland". Ta współpraca okazała się dla nas wspaniałą przygodą. Mamy nadzieję, że nasz świat dźwięków dostarczy Państwu wielu chwil wzruszeń - mówi Krzysztof Herdzin, odpowiedzialny za produkcję muzyczną i aranżacje utworów.

Wideo youtube

Singiel "Tęskno" jest już trzecim promującym płytę. Wcześniej w serwisach streamingowych pojawiły się utwory: "Chcę pamiętać" i "Nie odchodź".

Okładka albumu „ORIGAMI / Herdzin & Iwaneczko” / materiały prasowe /