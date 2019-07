​Fani "Gwiezdnych wojen" domagają się zmiany nazwy kolejnej części serii. Ostatnia odsłona trylogii ma się ukazać w krajach anglojęzycznych pod tytułem "Star Wars: The Rise Of The Skywalker" (polski tytuł: "Skywalker. Odrodzenie"). W Japonii jednak epizod będzie nosił tytuł "Star Wars: Dawn of The Skywalker" ("Świt Skywalkerów") - i ten bardziej spodobał się fanom.

