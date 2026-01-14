To oni powalczą o bilety do Wiednia. Telewizja Polska ogłosiła nazwiska artystów, którzy będą rywalizować o możliwość reprezentowania Polski podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Na scenie zobaczymy m.in. Piotra Pręgowskiego i Staszka Kukulskiego / Mateusz Marek/Foton / PAP

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Na liście przedstawionej przez TVP znajduje się osiem osób. Nie ma żadnych duetów ani zespołów.

Polskie preselekcje do Eurowizji. Oni wystąpią:

Alicja - "Pray";

- "Pray"; Anastazja - "Wild Child";

- "Wild Child"; Basia Giewont - "Zimna woda";

- "Zimna woda"; Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości";

- "Cienie przeszłości"; Karolina Szczurowska - "Nie bój się";

- "Nie bój się"; Ola Antoniak - "Don’t You Try";

- "Don’t You Try"; Piotr Pręgowski - "Parawany tango";

- "Parawany tango"; Stasiek Kukulski - "This too shall pass".

W finale preselekcji miała też wystąpić Karolina Czarnecka. Piosenkarka poinformowała jednak z mediach społecznościowych, że zrezygnowała ze startu. "Nasze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki, którego nie ma nigdzie oficjalnie, ale nieoficjalnie jest i jest w nim punkt brzmiący: nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka, bo choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią" - napisała odnosząc się do udziały Izraela w konkursie.

"Mam nadzieję, że odzyskamy nasze platformy, narzędzia do roztrwaniania beztroskiej sztuki. Zasmakowałam tylko ułamka cudownej eurowizyjnej społeczności, zabujałam się, w pewnym sensie przeżyłam i chciałoby się powiedzieć, do zobaczenia" - dodała.

TVP ujawniło też skład komisji konkursowej, która oceniała nadesłane do telewizji utwory i wybrała z nich te, które zobaczymy na polskich preselekcjach.

Piotr Klatt - zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji;

- zastępca dyrektora Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy ds. Kreacji, TVP; przewodniczący Komisji; Damian Sikorski - muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia;

- muzyk, dziennikarz muzyczny Czwórki Polskiego Radia; Karina Nicińska - dziennikarka RMF Maxx;

- dziennikarka RMF Maxx; Kamil Kozbuch - zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP;

- zastępca dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych ds. Komunikacji, TVP; Konrad Szczęsny - Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu;

- Eurowizja.org, ekspert ds. historii i trendów Konkursu; Małgorzata Kosturkiewicz - reżyserka telewizyjna;

- reżyserka telewizyjna; Michał Hanczak - dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska;

- dziennikarz muzyczny i prezenter Radia Eska; Piotr Krajewski - dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET;

- dziennikarz muzyczny Radia ZET, producent koncertów Sceny ZET; Tomasz Lener - Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska;

- Prezes Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska; Tycjana Acquasanta - dziennikarka, podcasterka i DJ-ka;

- dziennikarka, podcasterka i DJ-ka; Weronika Oszkiewicz - CEO & Music PR Manager, Loco Motion Agency.

Szczegóły dotyczące organizacji preselekcji i głosowania mamy poznać wkrótce.



TVP pod koniec listopada 2025 r. informowało, że finał polskich preselekcji odbędzie się 14 lutego 2026 r. (sobota) w siedzibie TVP w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Polski.

Polski reprezentant w pierwszym półfinale. Będą obowiązywać nowe zasady

Ostatni konkurs w Austrii odbył się w 2015 roku / Shutterstock

Polacy zaprezentują się na scenie 12 maja 2026 r. w drugiej części pierwszego półfinału. O miejsce w finale będziemy się bić ze Szwedami, Izraelem, Belgami, Portugalią, Chorwacją czy Finlandią. 12 maja wystąpi też Gruzja, Mołdawia, Grecja, Estonia, San Marino, Czarnogóra, Litwa i Serbia.

Tegoroczne eurowizyjne półfinały będą wyglądały inaczej niż w ubiegłych latach. W ostatnich edycjach o tym, kto znajdzie się w finale, decydowali wyłącznie widzowie. Teraz Europejska Unia Nadawców przywraca jury. Wpływ na ostateczny wynik będzie równy: 50 proc. jury, 50 proc. widzowie.

"Zmiana ta ma na celu zachęcenie do optymalnej równowagi muzycznej i różnorodności piosenek kwalifikujących się do Wielkiego Finału, zapewniając, że wysokiej jakości zgłoszenia o szerokich walorach artystycznych będą doceniane obok tych cieszących się popularnością" - podkreślał w komunikacie z listopada dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji Martin Green.

Jurorów ma być siedmiu. Rozszerzona zostanie pula, z której będą wybierani - od tej pory w tym gronie będą mogli znaleźć się dziennikarze i krytycy muzyczni, nauczyciele muzyki, choreografowie, reżyserzy sceniczni oraz doświadczeni przedstawiciele branży muzycznej.