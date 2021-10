Elżbieta Łapczyńska, autorka powieści "Bestiariusz Nowohucki", została laureatką Nagrody Conrada za najlepszy debiut literacki 2020 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na zakończenie literackiego Festiwalu Conrada w Krakowie.

Autorka powieści "Bestiariusz Nowohucki" została laureatką Nagrody Conrada za najlepszy debiut literacki 2020 roku / Darek Delmanowicz / PAP

Zwyciężczyni została wybrana dzięki głosom czytelników i decyzji kapituły. Podczas gali w Centrum Kongresowym ICE siódma laureatka Nagrody Conrada otrzymała 30 tys. zł, możliwość odbycia miesięcznego pobytu rezydencjalnego w Krakowie oraz statuetkę.

Elżbieta Łapczyńska (ur. 1987) z wykształcenia jest filozofką. Dotychczas związana była z teatrem i literaturą dziecięcą: pisała dramaty, reżyserowała, tworzyła komiksy i książki dla dzieci. Jest półfinalistką Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i finalistką konkursu dla młodych reżyserów i reżyserek Papaya Young Directors. Od urodzenia mieszka i tworzy w krakowskiej Nowej Hucie. "Bestiariusz nowohucki", czyli surrealistyczna powieść o Nowej Hucie lat 50., jest jej debiutem książkowym, wydanym w 2020 roku przez Biuro Literackie.



Laureatka, odbierając nagrodę, wyznała, że czuje ogromną wdzięczność wobec kapituły i wszystkich osób, które czytały "Bestiariusz Nowohucki" i podzieliły się dobrym słowem na temat tej książki.



Czuję odrobinę wzruszenia, odrobinę radości, ale ta radość jest z nutą goryczy. Czuję też spory dyskomfort związany z tym, że kiedy jesteśmy tutaj w cieple, ludzie umierają z zimna. Nie ma na to mojej zgody, nie ma zgody na łamanie praw człowieka - podkreśliła autorka i zwróciła się do obecnych na gali przedstawicieli władz Krakowa, którzy mają narzędzia polityczne, żeby "swoim działaniem przyczynili się, aby prawa człowieka nie były nadal łamane".



Laureatka Nagrody Conrada została wybrana w głosowaniu spośród pięciu autorów nominowanych przez kapitułę. W gronie nominowanych znaleźli się, oprócz laureatki, także: Maciej Bobula za książkę "Szalejów", Igor Jarek za "Halny", Mira Marcinów za powieść "Bezmatek" oraz Maciej Topolski za "Niż".



Nominowanych twórców, których zgłaszały wydawnictwa, wybrała kapituła w składzie: Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz).



Urszula Chwalba, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada, członkini kapituły nagrody, poinformowała, że w tym roku zgłoszono do niej ponad 70 książek. Kapituła została postawiona przed wyjątkowo ciężkim zadaniem, bo otrzymaliśmy mnóstwo świetnej prozy - oceniła.



Nagroda Conrada, która jest wręczana od 2015 roku, ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających swoją pisarską karierę. Jej fundatorem jest miasto Kraków, zaś partnerami: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Tygodnika Powszechnego i Instytut Książki.



Dotychczasowe laureatki nagrody to: Liliana Hermetz za "Alicyjkę" (2014), Żanna Słoniowska za "Dom z witrażem" (2015), Anna Cieplak za "Ma być czysto" (2016), Weronika Gogola za "Po trochu" (2017), Olga Hund za "Psy ras drobnych" (2018) oraz Dorota Kotas za "Pustostany" (2019).