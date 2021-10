​Premiera jedynej opery Beethovena w Teatrze Wielkim w Warszawie. Uroczysty pokaz "Śniegu" z nowohuckiej Łaźni Nowej. I film "Moje wspaniałe życie" w kinach. To będą kulturalne wydarzenia najbliższych dni.

Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz na planie filmu "Moje wspaniałe życie" / Michał Klusek / Materiały prasowe

"FIDELIO" W WARSZAWIE

W niedzielę 24 października premiera "Fidelia" Ludwiga van Beethovena w reżyserii Johna Fulljamesa. To koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i The Royal Danish Theatre w Kopenhadze. "Fidelio" jest jedyną operą skomponowaną przez Ludwiga van Beethovena.

To historia małżeństwa, Leonory i Florestana, który w więzieniu oczekuje kary śmierci. Jednak jego ukochana postanawia użyć fortelu. Przebrana za strażnika imieniem Fidelio pomaga osadzonemu uciec z lochu. Miłość przynosi wybawienie, a tyran Pizarro zostaje strącony. Partię Leonory zaśpiewa duńska sopranistka Ann Petersen, która regularnie występuje na najważniejszych scenach operowych świata. Orkiestrą pokieruje Niemiec Lothar Koenigs, były dyrektor muzyczny Walijskiej Opery Narodowej. Po niedzielnej premierze "Fidelia" będzie można oglądać 27, 29 i 31 października. Solistom towarzyszyć będzie Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.

"ŚNIEG" Z ŁAŹNI NOWEJ

W czwartek 28 października STUDIO teatrgaleria pokaże warszawską premierę "Śniegu" w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Spektakl powstał na podstawie powieści literackiego noblisty Orhana Pamuka.

Twórcy przedstawienia przypominają, że Margaret Atwood uznała powieść "Śnieg" Pamuka za jedną z najważniejszych książek naszych czasów. A "The Guardian" pisał, że jest to polityczny thriller inspirowany twórczością Fiodora Dostojewskiego. Spektakl w reżyserii Bartosza Szydłowskiego jest pierwszą polską adaptacją powieści tureckiego pisarza.

"Małe prowincjonalne miasteczko Kars jest zwierciadlanym odbiciem polskiego pejzażu. Potrzeba wolności ściera się w nim z autorytarną wizją świata, fanatyzmem religijnym i zwykłym życiem, które pogrąża się w niespełnieniu, topniejąc jak płatek śniegu na dłoni. Gdzie może przetrwać to, co jest dla nas najważniejsze - to kim jesteśmy, to o czym marzymy? Skoro nie realizujemy się w konkretnym życiu, to może zrealizujemy się w poezji? Aktualna sytuacja w Afganistanie dopisała do naszego spektaklu i wykreowanych w nim postaci kobiecych niezwykle mocny polityczny kontekst" - podkreśla reżyser Bartosz Szydłowski.

W obsadzie są Anna Paruszyńska-Czacka, Aleksandra Przybył, Marta Zięba, Paweł Charyton, Juliusz Chrząstowski, Szymon Czacki, Daniel Dobosz, Dominik Stroka, Artur Święs, Krzysztof Zarzecki/Andrzej Szeremeta oraz Jerzy Trela, który pojawia się w materiale wideo. Spektakl jest produkcją nowohuckiego Teatru Łaźnia Nowa w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, STUDIO teatrgalerią w Warszawie i Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach



MOJE WSPANIAŁE ŻYCIE

Akcja nowego filmu Łukasza Grzegorzka rozgrywa się w Nysie. Główna bohaterka, Jo, jest troskliwą córką opiekującą się matką z demencją, wyluzowaną matką dwóch synów, młodą babcią, lubianą nauczycielką angielskiego, korepetytorką i żoną dyrektora szkoły. W każdej z nich wypada doskonale. Ale w żadnej z nich od dawna nie czuje się sobą. Dlatego prowadzi podwójne życie. Gdyby jej tajemnice się wydały, byłby to koniec wszystkiego, co w jej świecie wydaje się takie "wspaniałe".

W rolach głównych fantastyczny tercet - Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz. Na ekranie oglądamy legendarnego czeskiego barda, Jaromira Nohavicę, jako właściciela baru z karaoke. Muzykę do tego filmu skomponował Piotr Emade Waglewski, a promującą film piosenkę "5 minut łez" śpiewa Ralph Kaminski. We wrześniu 2021 roku w Krakowie na Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera Agata Buzek i Jacek Braciak dostali nagrody dla najlepszych aktorów w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Również we wrześniu 2021 na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Łukasz Grzegorzek odebrał nagrodę za najlepszą reżyserię. "Moje wspaniałe życie" wejdzie do kin 29 października.