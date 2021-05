13 maja fani świętują Top Gun Day. Mija 35 lat od premiery kultowej produkcji o uczniach elitarnej jednostki lotniczej z Tomem Cruisem i Valem Kilmerem w głównych rolach. Dziś do kin w USA wchodzi zremasterowana wersja filmu, a miłośnicy produkcji czekają na drugą część "Top Gun: Maverick". Premiera w listopadzie.

Kadr z "Top Gun" / PAP/DPA

W filmie z 1986 roku Tom Cruise zagrał pilota Mavericka, jednego z najlepszych uczniów w amerykańskim obozie szkoleniowym dla elitarnych pilotów myśliwców wojskowych. Zaciekle rywalizował z innym pilotem, granym przez Vala Kilmera.

Dziś film ma status kultowego, zapoczątkował karierę Cruise'a i zarobił ponad 350 milionów dolarów na całym świecie. Piosenka z tego filmu, "Take My Breath Away" w wykonaniu zespołu Berlin dostała i Złoty Glob, i Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną w 1987 roku.

Wideo youtube

Do amerykańskich kin w 35. rocznicę powstania filmu wchodzi jego zremasterowana wersja. Pojawiło się też specjalne wydanie DVD oraz Blue-ray z filmem z 1986 roku w doskonałej jakości technicznej.

W listopadzie 2021 ma odbyć się premiera drugiej części filmu. Akcja zaczyna się dekady później, a Miles Teller zagra syna pilota Anthony'ego Edwardsa "Goose'a", który został zabity podczas wykonywania zadań w pierwszym filmie.

Wideo youtube

W "Top Gun: Maverick" występują także Jon Hamm, Ed Harris, pojawi się też Val Kilmer, który ponownie wciela się w rolę Icemana, rywala Mavericka. Maveric, którego ponownie gra Tom Cruise, jest mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Stoi na czele specgrupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji.

Maverick wciąż jest Maverickiem. Przyciąga uwagę, jest zabawny. Wykona pewną woltę w tym filmie. Poczekajcie, aż to zobaczycie - zachęca producent Jerry Bruckheimer. Premierę w polskich kinach zaplanowano na 19 listopada 2021.