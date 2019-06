Akademia Sztuki i Techniki Filmowej opublikowała w poniedziałek listę laureatów Oscarów za całokształt twórczości. Nagrody honorowe w 2019 roku otrzymali: reżyser David Lynch, aktor Wes Studi pochodzący z plemienia Czirokezów i włoska reżyserka Lina Wertmueller.

Amerykański reżyser, producent i scenarzysta filmowy David Lynch, po pokazie specjalnym filmu "Twin Peaks", w Bydgoszczy / Tytus Żmijewski / PAP

Nagrodę specjalną Akademii za wybitne osiągnięcia otrzymała aktorka Geena Davis. Przyznano jej nagrodę humanitarną im. Jeana Hersholta, duńskiego aktora, który wyemigrował do USA i przez wiele lat był prezesem fundacji, która stworzyła system opieki emerytalnej dla pracowników branży filmowej. Geena Davis, która przeszła do historii kina rolą Thelmy obrazie "Thelma i Luise" (1991), została po raz drugi laureatką nagrody Akademii. W 1988 r. otrzymała Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Przypadkowy turysta" (The Accidental Tourist).



Oscary honorowe przyznawane są co roku twórcom kina za całokształt osiągnięć. Za ich poświęcenie w ciągu całego życia na rzecz rozwoju sztuki filmowej i za ich osobisty wkład w rozwój techniki i produkcji filmowej - powiedział prezes Zarządu Akademii (AMPAS) John Bailey podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Los Angeles.



Wyróżniony specjalnym Oscarem został też 71-letni aktor Wes Studi. Zagrał w takich filmach jak: "Tańczący z wilkami" czy "Ostatni Mohikanin". Grał tam role rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Pojawił się również na ekranie w takich obrazach jak: "Gorączka" (Heat) z 1995 r. i "Avatar" z 2009 r.



Kobieta reżyser

Spośród zagranicznych twórców filmowych zarząd AMPAS postawił wyróżnić 91-letnią Linę Wertmueller, włoską realizatorkę, reżyser i autorkę scenariuszy filmowych, która w przeszłości była bliską współpracowniczką Federica Felliniego. Jej głośny film "Siedem piękności Pasqualino" z 1976 r. miał 4 nominacje do Oscara. Ostatecznie nie dostał żadnej nagrody. Wertmueller była pierwszą kobietą w historii Oscarów nominowaną w kategorii najlepszy reżyser - zaznacza w komentarzu Agence France Presse, sugerując, że przyznanie nagrody za całokształt twórczości włoskiej reżyserce jest "aktem sprawiedliwości".



Na wiadomość o decyzji Amerykańskiej Akademii Filmowej Lina Wertmueller zareagowała słowami: "Jestem bardzo wdzięczna". To nagroda, której nigdy się nie spodziewałam i dlatego jest tym cenniejsza - dodała. Reżyserka stwierdziła: "Oczywiście, Bogu dzięki, Amerykanie zawsze dobrze mi życzyli".



Nagrody honorowe i specjalne Akademii za 2019 r. zostaną wręczone podczas uroczystej gali 27 października w hali widowiskowej The Ray Dolby Ballroom w Hollywood.