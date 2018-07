​Chcesz zagrać u Władysława Pasikowskiego? Twórcy "Kuriera" szukają statystów do filmu, który inspirowany jest misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Trzeba mieć od 18 do 24 lat i przyjść na casting 7 sierpnia do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Chcesz zagrać u Pasikowskiego? Jest dla Ciebie szansa! /Materiały prasowe

REKLAMA