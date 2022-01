W najbliższym tygodniu do kin wejdą dwa oczekiwane filmy. W "C'mon C'mon" Joaquin Phoenix zagrał swoją pierwszą od czasów "Jokera" rolę. "Sing 2" to kontynuacja przebojowej animacji ze śpiewającymi zwierzętami. W Nowohuckim Centrum Kultury przez dwa najbliższe tygodnie trwać będzie Festiwal Teatrów dla Dzieci.

"C'mon C'mon" w kinach

Joaquina Phoenixa zobaczymy w głównej roli w filmie "C'mon C'mon", który 21 stycznia wejdzie do kin w całej Polsce. Johnny to dziennikarz radiowy. Uczy się uważnie słuchać, okazywać czułość, budować trwałe więzi i naprawiać błędy przeszłości. Reżyserem kameralnego czarno-białego filmu jest Mike Mills. Bohater, którego gra Phoenix, przemierza Amerykę z mikrofonem, pytając dzieciaki i młodzież o ich życie, marzenia, supermoce i plany na przyszłość. Po drodze odwiedza mieszkającą w Los Angeles siostrę, z którą nie rozmawiał od lat, a która teraz potrzebuje jego pomocy. Johnny zabiera swojego siostrzeńca ze sobą do Nowego Jorku.

"Sing 2", czyli druga odsłona przebojowej komedii

Główny bohater tej animacji miś koala Buster Moon oraz gwiazdorska obsada jego teatru chcą wystąpić na wielkiej scenie. Tylko najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Chodzi o lwa Clay'a. Tej postaci w oryginalnej wersji głosu użycza legenda muzyki Bono i jest to jego debiut w animacji. Bustera dubbinguje Matthew McConaughey. Pozostała obsada też jest imponująca. To świnka Rosita (głos Reese Witherspoon), jeżozwierzyca Ash (Scarlett Johansson), goryl Johnny (Taron Egerton) i nieśmiała słonica Meena (Tori Kelly) i niezwykły Gunter (Nick Kroll). Film 21 stycznia wchodzi do polskich kin.

Festiwal Teatrów dla Dzieci w Nowej Hucie

W niedzielę 16 stycznia w Krakowie zacznie się Festiwal Teatrów dla Dzieci. Potrwa 15 dni. W programie jest 15 spektakli z teatrów z całej Polski, można je zobaczyć na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury. To zaproszenie do niezwykłego świata bajek. Jak zapewniają organizatorzy "będą te klasyczne, których wartość nigdy nie przemija i nowe, zdobywające dopiero świat sceny".

Przez dwa tygodnie zimowych ferii na Scenie NCK bajkowe opowieści snuć będą aktorzy z Poznania, Kielc, Krakowa, Bielska-Białej, Będzina, Sosnowca, Rabki, Rzeszowa, Częstochowy i Gliwic. Piękne, mądre, śmieszne i rozśpiewane. Przegląd to będzie okazja, by zobaczyć teatr na scenie i "od kuchni". W programie są też teatralne warsztaty i wystawa.