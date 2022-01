Muzeum-Zamek w Łańcucie to jedna z pięciu placówek w Polsce, które biorą udział w realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską projektu "www.muzeach". Już w marcu ponad 1600 eksponatów z łańcuckiego muzeum będzie można bezpłatnie obejrzeć na specjalnej stronie internetowej. Część z nich to obiekty, które nie są na co dzień pokazywane zwiedzającym.

