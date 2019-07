Bogusław Schaeffer – kompozytor, historyk muzyki i dramatopisarz – zmarł w Salzburgu. Taką informację przekazał Związek Kompozytorów Polskich.

Bogusław Schaefferr (zdj. arch.) / Andrzej Rybczyński / PAP

Dramatopisarz, kompozytor, historyk muzyki Bogusław Schaeffer urodził się w 1929 r. we Lwowie. Zaczął komponować mając 17 lat. Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie u Artura Malawskiego.

W 1953 r. Bogusław Schaeffer obronił pracę dyplomową poświęconą twórczości Witolda Lutosławskiego. Wykładał kompozycję w Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadził także kursy współczesnej kompozycji m.in. w Salzburgu, Yorku i Middelburgu. Jako kompozytor uznawany jest za przedstawiciela awangardy, jako muzykolog - za znawcę nowych prądów i tendencji w muzyce.



Pierwszą sztukę teatralną Schaeffer napisał w 1955 r. Od tamtej pory stworzył blisko 40 partytur teatralnych dla aktorów. Do najbardziej znanych i najczęściej granych na międzynarodowych scenach należą "Audiencja I", "Audiencja II", "Audiencja III, czyli Raj Eskimosów", "Audiencja IV", "Audiencja V", "Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego" (grany przez ponad 40 lat przez Jana Peszka), "Kwartet dla czterech aktorów", "Próby" i "Tutam".



Stefan Kisielewski nazwał Schaeffera "ojcem nowej muzyki w Polsce". Jest on autorem książek z zakresu teorii i historii muzyki m.in. "Wstępu do kompozycji", "Klasyków dodekafonii" i "Kompozytów XX wieku".