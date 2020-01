Bartosz Bielenia otrzymał prestiżowy tytuł European Shooting Star 2020. Kandydaturę aktora do udziału w programie zgłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. Bielenia gra główną rolę w "Bożym ciele" Jana Komasy, który jest na krótkiej oscarowej liście w kategorii "najlepszy film międzynarodowy".

/ materiały prasowe /

10 uczestników Shooting Stars 2020 wybrano spośród 28 kandydatów zgłoszonych przez członków European Film Promotion. "Grzesznik i święty. Diabeł i anioł. Jeśli wątpisz, że przeciwieństwa mogą spotkać się u jednego człowieka, przemyśl to jeszcze raz. Bo Bartosz Bielenia sprawi, że w to uwierzysz" - czytamy w uzasadnieniu jury. "Z nieskończonymi zdolnościami kroczy szaleńczymi ścieżkami rozpaczy i odkupienia. Dzięki tej hipnotyzującej obecności sprawia, że chcesz się do niego przyłączyć. W tym samym czasie na swoich ramionach dźwiga cały film. Czy da się opisać jego talent? To niemożliwe. Nazwijmy to magią" - dodają jurorzy przyznający tytuł tytuł European Shooting Star 2020.

Shooting Stars to specjalny program stworzony przez European Film Promotion, którego celem jest promowanie młodych i utalentowanych aktorów europejskich. Oprócz Bartosza Bieleni do programu zakwalifikowali się także: Martina Apostolova (Bułgaria), Pääru Oja (Estonia), Victoria Carmen Sonne (Dania), Zita Hanrot (Francja), Levan Gelbakhiani (Gruzja), Jonas Dassler (Niemcy), Bilal Wahib (Holandia), Joana Ribeiro (Portugalia), Ella Rumpf (Szwajcaria).

Oficjalna prezentacja Shooting Stars odbędzie się w dniach 21-24 lutego 2020 podczas 70. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.