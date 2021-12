Spektakularna grupa rzeźbiarska Magdaleny Abakanowicz "Bambini" złożona z 83 figur została sprzedana za 13 617 361 zł. Jak informuje Dom Aukcyjny Polswiss Art, to najdrożej sprzedana praca Abakanowicz na świecie i jednocześnie najdroższe dzieło sztuki w Polsce.

Magdalena Abakanowicz przy rzeźbach z cyklu "Bambini" (zdj. z 2010 r.) / Tomasz Gzell / PAP

Zespół figur dziecięcych "Bambini" powstał na przełomie 1998 i 1999 roku i był wówczas najliczniejszym spośród bezgłowych "tłumów" Abakanowicz - cyklu ikonicznego dla światowej sztuki współczesnej. Grupa powstała dla Palais-Royal Garden w Paryżu, ale pierwszą jej ekspozycją była słynna wystawa "Abakanowicz on the Roof" na dachu Metropolitan Muzeum of Art w Nowym Jorku.

Wideo youtube

Praca była wielokrotnie wystawiana - w Berlinie, Paryżu, Warszawie (Opera Narodowa i Zamek Królewski), Nowym Jorku w Metropolitan Museum of Art oraz Marlborough Gallery, w Poznaniu, niemieckim Bad Homburg v.d. Hohe, Madrycie, Dusseldorfie, Mediolanie, w muzeum w Orońsku, ponownie w nowojorskim Marlborough Gallery, we Wrocławiu, we włoskim Chianti i w Timisoarze w Rumunii.



Łączny obrót na aukcji, na której sprzedano "Bambini", wyniósł 43 mln zł. W sumie licytowanych było 120 pozycji - m.in. prace Józefa Brandta, Stanisława Wyspiańskiego, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Juliana Fałata, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Meli Muter, Tadeusza Makowskiego, Tadeusza Kantora, Ryszarda Winiarskiego, Wojciecha Fangora, Henryka Stażewskiego, Jana Berdyszaka, Jerzego Nowosielskiego, Edwarda Dwurnika.