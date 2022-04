Jest wampirem, bladym arystokratą w czarnej pelerynie. Dracula będzie bohaterem najbliższej premiery na deskach Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Znamy wersje musicalowe, teatralne i filmowe, tym razem to będzie balet.

Balet "Dracula" premierowo w Operze Narodowej w Warszawie / fot. Ewa Krasucka /

Po naprawdę dużym sukcesie z West Australian Ballet w Perth spektakularna produkcja wreszcie trafi na deski Opery Narodowej w Warszawie. Spektakl zobaczymy w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego. Choreografię ułożył Krzysztof Pastor. Zabrzmi muzyka Wojciecha Kilara z filmu "Dracula" Francisa Forda Coppoli z 19992 roku, w którym zagrali m.in Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins czy Keanu Reeves. Muzyka Kilara z tego filmu jest niezwykła, to niespełna półgodzinna suita na chór mieszany i orkiestrę. W baletowym spektaklu usłyszmy też kompozycje Kilara napisane do innych filmów.

Spektakl zobaczymy w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego. / fot. Ewa Krasucka /

"Dracula" w choreografii Pastora to wzruszający kostiumowy spektakl o miłości, której nie pokona nawet śmierć. Tytułowy hrabia idzie na wojnę i walczy na niej dzielnie.

Jak opisują twórcy przedstawienia, gdy Elizabeth - żona hrabiego - dostaje fałszywą wiadomość o jego śmierci, zabija się. "Dumny biskup odmawia pochówku, a wtedy zrozpaczony Dracula zabija go, dostaje się w szpony zła i zamienia się starca. Po latach wyjeżdża do Londynu. Tam odbywa się wspaniała scena balu z muzyką z filmu "Trędowata". Dracula spotyka tam dziewczynę o imieniu Mina, niepokojąco podobną do jego zmarłej ukochanej żony. Właśnie ona pomoże nieszczęśnikowi uwolnić się od zła, a on, by ją chronić, złoży ofiarę z własnego życia" - czytamy w opisie spektaklu.

Polska premiera baletu "Dracula" 28 kwietnia. / fot. Ewa Krasucka /

Postać wampira, bladego arystokraty w czarnej pelerynie, obdarzonego demoniczną seksualnością, pojawiła się po raz pierwszy w opowiadaniu "Wampir" Johna Williama Polidoriego w 1819 roku. Choreograf Krzysztof Pastor z librecistą Pawłem Chynowskim wrócili do pierwowzoru pięknego arystokraty, znanego z oscarowej ekranizacji z 1992 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli i muzyką Wojciecha Kilara. Do postaci smukłego bruneta z długimi włosami, prześladowanego przez groźne fatum, które zdjąć z niego może tylko wielka prawdziwa miłość.

"Dracula" w choreografii Pastora to wzruszający kostiumowy spektakl o miłości, której nie pokona nawet śmierć. / fot. Ewa Krasucka /

Polska premiera baletu "Dracula" 28 kwietnia.