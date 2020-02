Do sieci trafił zwiastun filmu "Zieja" w reżyserii Roberta Glińskiego. Tytułowego bohatera - ks. Jana Zieję - zagrał Andrzej Seweryn. Obraz trafi do kin już 13 marca.

Andrzej Seweryn i Michael Rastl na planie filmu "Zieja" / Wojciech Pacewicz / PAP

Ks. Jan Zieja był m.in. kapelanem Szarych Szeregów i współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników.



"Rok 1977. Osiemdziesięcioletni ksiądz Jan Zieja (Andrzej Seweryn), współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, jest przesłuchiwany przez Grosickiego, oficera Służby Bezpieczeństwa (Zbigniew Zamachowski). Grosicki nakłania go do współpracy. Ksiądz odmawia. Grosicki nie daje za wygraną. Jest świetnie przygotowany. Wie o życiu księdza wszystko, czym chce zdobyć jego zaufanie. Jeśli mu się nie uda, może stracić wszystko. Przesłuchania uruchamiają wspomnienia z życia Ziei. Pełne dramatycznych wydarzeń związanych z polską historią XX wieku, są tłem do pokazania jego bezkompromisowej postawy moralnej" - czytamy w zapowiedzi filmu.



Plakat filmu "Zieja" Roberta Glińskiego / materiały prasowe /





Reżyserem filmu "Zieja" jest Robert Gliński, a za scenariusz odpowiada Wojciech Lepianka. Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik.



W obsadzie filmu oprócz Andrzeja Seweryna są m.in. Mateusz Więcławek, Zbigniew Zamachowski, Lesław Żurek, Jakub Wieczorek i Tadeusz Bradecki. Na ekranie zobaczymy też Rafała Zawieruchę, Sonię Bohosiewicz, Piotra Machalicę i Grzegorza Warchoła.





