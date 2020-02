Opublikowano pierwszy, międzynarodowy trailer filmu "Geniusze" - o życiu Stanisława Ulama - polskiego matematyka, współtwórcy bomby wodorowej. Obraz zostanie pokazany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, który już jutro rusza w Berlinie!

ADVENTURES OF A MATHEMATICIAN by Thor Klein from Indie Sales on Vimeo.

Stanisław Ulam brał udział w pracach nad bombą atomową w ramach "Projektu Manhattan" i przyczynił się do skonstruowania bomby wodorowej.



W filmie zagrali m.in. polscy aktorzy: Philippe Tłokiński (jako Stanisław Ulam), Fabiana Kocięcki, Mateusz Więcławek, a także gwiazdy europejskiego kina - m.in. Esther Garrel i Joel Basman.



Polskich akcentów podczas festiwalu w Berlinie będzie więcej - to m.in. pokazy filmu "Szarlatan" Agnieszki Holland oraz animacji "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Niestety żaden polski film nie powalczy o Złotego Niedźwiedzia. W konkursie głównym znalazło się 18 filmów m.in. "Siberia" Abela Ferrary i "The Salt of Tears" Philippe’a Garrela.



Laureatów konkursu głównego poznamy 29 lutego, a sam festiwal potrwa do 1 marca.