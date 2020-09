Dziś rusza przedsprzedaż książki "Ameryka i my" autorstwa Pawła Żuchowskiego korespondenta RMF FM w Waszyngtonie i jego żony Lidii Krawczyk dziennikarski RMF Classic w USA. Premiera książki 16 września.

Książa "Ameryka i my" to nie tylko obraz współczesnej Ameryki pokazanej przez pryzmat interesujących miejsc, zdarzeń i ludzi. Dziennikarze RMF FM i RMF Classic, z humorem, odsłaniają kulisy swojego prywatnego i zawodowego życia.

Kilka barwnych, kolorowych relacji, układających się, jak szkiełka w kalejdoskopie, w urzekający obrazek.

To książka zarówno dla fanów Ameryki, jak i jej przeciwników, dla tych, co planują wizytę w USA, tych, co już tam byli i tych, którzy nie wybierają się za ocean.

To książka o Ameryce od kuchni, pisana przez pryzmat różnych wydarzeń, uroczystości, w których mieliśmy okazję uczestniczyć jako dziennikarze, na przestrzeni ponad dekady spędzonej w USA. To w dużym stopniu relacje z miejsc, do których w normalnych okolicznościach, bez dziennikarskich akredytacji, nie mielibyśmy wstępu - mówi autorka Lidia Krawczuk, dziennikarka RMF Classic.

Pokazujemy Stany Zjednoczone ale także naszą pracę. Wspominamy jak spakowaliśmy walizki w Szczecinie i znaleźliśmy się w Waszyngtonie, jest o przejmowaniu placówki, pierwszych krokach w politycznej stolicy świata. Opowiadamy o wielu ważnych wydarzenia w których braliśmy udział - podkreśla Paweł Żuchowski amerykański korespondent RMF FM.



Lidia Krawczuk i Paweł Żuchowski - małżeństwo polskich dziennikarzy radiowych, zabierają Czytelników w podróż do Stanów Zjednoczonych, w których mieszkają od ponad 11 lat. Wraz z nimi dzięki ich dziennikarskim zmysłom ( i akredytacjom otwierającym wiele drzwi ) możemy być w samym środku najciekawszych wydarzeń w USA, a to, co dotychczas znaliśmy jedynie za pośrednictwem mediów, poznajemy z bardzo, bardzo bliska.

W książce można przeczytać między innymi o tym:

- Co kryje się za drzwiami Białego Domu, Gabinetu Owalnego i innych pokoi przy Pennsylvania Avenue 1600 w Waszyngtonie

- Jakie to uczucie: znaleźć się w samym sercu huraganu

- Dlaczego do Nowego Jorku można jeździć na okrągło i nigdy się nie nudzi?

- Jak wygląda z bliska Fabryka Snów, kogo można spotkać w Hollywood i co się dzieje na czerwonym dywanie

- Jakie emocje towarzyszyły startom wahadłowców z przylądka Canaveral?

- Co czujesz, widząc na własne oczy szaleńca chodzącego po linie rozpiętej między budynkami, na wysokości prawie dwustu metrów?

- Jak się porywa tłumy w USA, czyli o amerykańskich kampaniach wyborczych i... oficjalnych pochówkach.

Autorzy wspominają spotkania z najważniejszymi światowymi politykami ale i gwiazdami. Zdradzają kulisy wywiadów z Lennym Kravitzem czy Jennifer Lopez.

11 lat pracy w USA to naprawdę dużo czasu. Wiele ciekawych i zaskakujących wydarzeń. To w zasadzie przygoda życia. Byliśmy w miejscach, których bez akredytacji odwiedzić się nie da. Braliśmy udział w imprezach, których wcześniejsze edycje oglądaliśmy jedynie w telewizji. Nigdy nawet przez myśl nie przeszło nam, że za kilka lat będziemy mogli przyglądać się im z bliska. Ale musieliśmy też sobie poradzić z wieloma trudnymi sytuacji - mówi Paweł Żuchowski.



Jestem korespondentem RMF FM a Lidia RMF Classic. Jesteśmy jednak tak naprawdę zgranym duetem. Kiedy ja potrzebuję nagrać wideo relację, Lidia staje się moim operatorem. Ale była też i taka historia, gdy po eksplozji na platformie wiertniczej na Zatoce Meksykańskiej znaleźliśmy się w Nowym Orleanie i musiałem opowiedzieć słuchaczom o tym wydarzeniu. Po eksplozji nastąpił wyciek ropy. Była to największa katastrofa ekologiczna w historii USA. Działo się to daleko od lądu. Jak opowiedzieć słuchaczom o tym wydarzeniu nie widząc tego? To wówczas właśnie Lidia załatwiła łódź i mnie przetransportowała w pobliże. Zaskoczyła mnie wówczas bardzo. Zachował się nawet krótki film z tej wyprawy - podkreśla Paweł Żuchowski.

Takich zaskakujących i ciekawych historii w ciągu 11 lat było wiele - zapewniają autorzy. Nie wszystkie zostały opisane w książce "Ameryka i my". To pewien wycinek ich dziennikarskiej przygody. Ameryka ich oczami przez pryzmat wydarzeń, w których uczestniczyli. Premiera książki 16 września. Dziś ruszyła przedsprzedaż.

