Jedna osoba nie żyje, trzy są poszkodowane - to sutki wybuchu, do którego doszło w Czeladzi w Śląskiem. Doszło do niego podczas prac ziemnych, prowadzonych przez wodociągi. Mógł to być wybuch gazu, ale to nie jedyna wersja wydarzeń brana pod uwagę.

