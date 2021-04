W Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) doszło w czwartek do śmiertelnego potrącenia 39-letniego mieszkańca tego miasta. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora – poinformowała Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Tragedia miała miejsce w czwartek, po godz. 11 na ul. Piastowskiej, przed domem ofiary.

Z wstępnych ustaleń wynika, że 39-latek wsadzał dzieci do zaparkowanego przed domem samochodu. Kiedy dwójka z nich była już w środku, poszedł po następne dziecko do domu. W tym momencie w jego samochód uderzył dodge kierowany przez 27-latka. Przepchnięte auto z dziećmi uderzyło w pokrzywdzonego.



Potrącony mężczyzna był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Kierujący dodgem był trzeźwy. Dzieciom siedzącym w samochodzie pokrzywdzonego nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwają oględziny i inne czynności wyjaśniające okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku - powiedziała PAP Kulka.



Śledztwo w tej sprawie będzie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim