Silny wstrząs na Śląsku. Odczuli go mieszkańcy kilku miast. Na razie nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach.

Zdj. ilustracyjne / OLIVER BERG / PAP/DPA

Do wstrząsu doszło ok. godz. 13. Na pewno odczuli go mieszkańcy Katowic, są też sygnały z Tychów i Sosnowca.

W Wyższym Urzędzie Górniczym na razie nie ma oficjalnej informacji o dokładnym miejscu i sile wstrząsu, ale dyspozytor potwierdza, że odbiera telefony od zaniepokojonych mieszkańców.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej sprawdzają, w której dokładnie kopalni mogło dojść do wstrząsu.

(mpw)