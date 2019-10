Sympatycy Francisco Franco, w tym członkowie rodziny generała, wystosowali do papieża Franciszka list z prośbą o zablokowanie ekshumacji byłego premiera Hiszpanii. Wskazali, że przeniesienie zwłok Franco może być początkiem prześladowań katolików w kraju.

Papież Franciszek / PAP/EPA/CLAUDIO PERI /

W otwartym liście zatytułowanym “Niech Wasza Świątobliwość nie porzuca hiszpańskich katolików" poprosili papieża o interwencję, która uniemożliwiłaby przeniesienie zwłok Franco poza mauzoleum wojny domowej w Hiszpanii w Dolinie Poległych. Odnotowali, iż Franciszek mógłby zablokować ekshumację, gdyż grób generała znajduje się wewnątrz bazyliki.

Zwolennicy generała przypominając postać Franco wskazali, że kierowany przez niego przewrót wojskowy, który przerodził się w trwający od 1936 do 1939 roku konflikt zbrojny, prowadzony był m.in. dla dobra Kościoła.



Z jednej strony w konflikcie walczyli marksiści antyhiszpańscy, przeciwnicy Boga, (...) a z drugiej obrońcy Hiszpanii, wiary katolickiej oraz chrześcijańskiego światopoglądu o człowieku i społeczeństwie - napisali przeciwnicy ekshumacji Franco.



Autorzy listu, który w środę po południu opublikowano również w internecie, przypomnieli, że przeciwnicy Franco "zabili podczas wojny domowej w Hiszpanii tysiące osób duchownych, w tym 13 biskupów".



W dokumencie wezwano papieża, aby podjął działania służące uniemożliwieniu interwencji podległego rządowi Urzędu Dziedzictwa Narodowego Hiszpanii, który ma przeprowadzić ekshumację Franco. We wtorek dziennik "ABC" napisał, że prochy dyktatora mają zostać przeniesione z Doliny Poległych na cmentarz Mingorrubio w podmadryckim El Pardo 7 października.



Zwolennicy Franco przestrzegli też papieża, iż ustępstwo wobec socjalistycznego rządu Pedra Sancheza poczynione w przypadku ekshumacji generała może być początkiem zuchwałych ataków na katolików w Hiszpanii i prowadzić do dalszych prób wypierania chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej.



Ekshumacja Franco możliwa jest dzięki wydanej 24 września zgodzie Sądu Najwyższego w Madrycie na przeniesienie prochów dyktatora. Wprawdzie rodzina generała zapowiedziała zaskarżenie tej decyzji do Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ale orzeczenia w tej sprawie zapadną prawdopodobnie już po przeniesieniu prochów byłego premiera Hiszpanii.



W piątek hiszpańscy biskupi skrytykowali rząd Sancheza za dążenie do ekshumacji Franco z motywów politycznych. Zaznaczyli jednak, że nie będą się sprzeciwiać orzeczonej przez SN zgodzie na przeniesienie prochów generała.