Jak przypomina BBC, we wrześniowym poście w mediach społecznościowych Daei wezwał rząd w Teheranie do "rozwiązania problemów narodu irańskiego zamiast stosowania represji, przemocy i aresztowań". Trafił za to na krótko do aresztu. W grudniu władze doprowadziły do zamknięcia należącego do Alego Daeiego sklepu jubilerskiego i restauracji w Teheranie. W proteście przeciwko temu, co dzieje się w Iranie, Ali Daei nie pojawił się na niedawnym mundialu w Katarze.

Trwające od ponad trzech miesiące protesty wywołała śmierć w areszcie 22-letniej Mahsy Amini, która została zatrzymana przez irańską policję religijną za niewłaściwe noszenie chusty na głowie.

Według obrońców praw człowieka - informuje BBC - w rozruchach zginęło już ponad 500 demonstrantów, w tym 69 dzieci, a tysiące innych zostały aresztowanych. Zginęło również kilkudziesięciu funkcjonariuszy irańskich sił bezpieczeństwa.

53-letni Ali Daei jest najbardziej znanym irańskim piłkarzem - w reprezentacji kraju rozegrał 149 meczów i zdobył 109 bramek. Karierę robił także w niemieckich klubach, m.in. w Bayernie Monachium i Hercie Berlin.