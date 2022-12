Cieszę się, że we współpracy z Francją wzmacniamy Wojsko Polskie. W zasadzie już od podpisania umowy Polska będzie miała dostęp do danych rozpoznawczych z francuskiej konstelacji. Umowa dotyczy pozyskania dwóch oraz utworzenia stacji naziemnej - czytamy na Twitterze polskiego MON-u.

"Niezwykle ważna zdolność dla straży pożarnej"

Mariusz Błaszczak podczas wspólnej konferencji z francuskim ministrem obrony Sebastienem Lecornu powiedział: "Mieliśmy okazję przed chwilą, żeby zatwierdzić wspólnie umowę między francuską, europejską firmą Airbus oraz polską Agencją Uzbrojenia ws. wyposażenia Wojska Polskiego w dwa satelity rozpoznawcze".

Jak podkreślił szef MON, "to niezwykle ważna zdolność, to niezwykle ważna możliwość do tego, żeby uzupełnić to wszystko, co związane jest z odstraszaniem". Ale to wszystko, co związane jest także z możliwością wczesnego ostrzegania - zarówno w wymiarze wojskowym, jak i w wymiarze cywilnym - powiedział wicepremier.

Bardzo się cieszę z tego, że na podstawie współpracy z Francją Wojsko Polskie uzyska takie zdolności - podkreślił minister obrony. One są ważne nie tylko ze względów wojskowych, ale także ze względów bezpieczeństwa dotyczących np. wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi - to jest niezwykle ważna zdolność dla straży pożarnej, stąd też bardzo się cieszę, że te zdolności znacząco się poszerzą - dodał Błaszczak.