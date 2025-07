Generał Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych Christopher Cavoli nie jest już naczelnym dowódcą Sojuszniczych Sił Europy NATO. Przekazał to stanowisko na ręce generała Alexusa Grynkewicha z Sił Powietrznych USA.

Wojska NATO - zdj. poglądowe / shutterstock / Shutterstock

Ceremonia zmiany dowództwa odbyła się w piątek w Kwaterze Głównej Naczelnych Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE) w belgijskim Mons.

Sekretarz generalny NATO: Liczę na elastyczność USA

Wziął w niej udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Jak podkreślił, "nowy najwyższy dowódca wojskowy NATO będzie miał kluczowe znaczenie w obliczu rosnącej odpowiedzialności Europy za zbiorową obronę".

Rutte podnosił, że rozumie potrzebę USA, aby utrzymać własne zapasy broni, ale "liczy na elastyczność, by zapewnić Ukrainie dalsze otrzymywanie niezbędnego wsparcia wojskowego w wojnie obronnej z Rosją". Odniósł się w ten sposób do doniesień mediów o wstrzymaniu przekazywania ukraińskim władzom niektórych pocisków do systemów obrony powietrznej, co potwierdził Biały Dom.

Całkowicie rozumiem, że Stany Zjednoczone chcą się upewnić, iż zapasy są na poziomie, który zapewni nam zbiorową obronę, której potrzebujemy - powiedział Rutte, dodając, że "wszyscy liczymy na poziom elastyczności, aby zapewnić Ukrainie to, czego potrzebuje".

Co wiemy o nowym dowódcy NATO?

Generał Grynkewich, który przejmuje stery w Sojuszniczych Siłach Europy w ramach NATO posiada bogate CV.

W przeszłości był pilotem myśliwców F-16 i F-22. Pierwszy stopień oficerski otrzymał w 1993 roku. Od kwietnia 2024 roku pełnił funkcję dyrektora Kolegium Połączonych Szefów Sztabów ds. operacji. Wcześniej przez cztery lata był związany ze sztabem Central Command.

Gen. Grynkewich był także zaangażowany w dowodzenie amerykańskimi siłami na Bliskim Wschodzie.