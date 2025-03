W wieku 86 lat zmarł Denis Arndt, amerykański aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, którego kariera obejmowała ponad cztery dekady. Najbardziej zapamiętany został przez międzynarodową widownię dzięki roli w kultowym thrillerze "Nagi instynkt" z 1992 roku, gdzie przesłuchiwał Sharon Stone.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pamiętna rola w "Nagim instynkcie"

Denis Arndt stał się znany na całym świecie dzięki swojej roli w jednym z najbardziej kultowych filmów lat 90. - "Nagi instynkt". To on prowadził słynne przesłuchanie, w którym Sharon Stone wcielała się w postać Catherine Tramell. Choć ta rola była kluczowa w jego karierze filmowej, to prawdziwe sukcesy aktor osiągał na scenie.

W 2017 roku, w spektaklu "Heisenberg" na Broadwayu, Arndt zagrał Alexa Priesta, za co zdobył nominację do prestiżowej nagrody Tony, uznawanej za teatr "Oscara".