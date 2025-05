20 lat więzienia - taki wyrok usłyszał Joel Le Scouarnec, emerytowany francuski chirurg oskarżony o zgwałcenie i molestowanie seksualne 299 pacjentów. Większość z nich była dziećmi. Lekarz gwałcił swoje ofiary, gdy były znieczulone i nie zdawały sobie sprawy z tego, co się dzieje.

Zanim sąd ogłosił wyrok, przed budynkiem zebrało się kilkadziesiąt osób z kartkami symbolizującymi ofiary lekarza / Teresa Suarez / PAP/EPA

Joel Le Scouarnec, 74-letni lekarz, przyznał się do popełnienia "podłych czynów" wobec 299 pacjentów, głównie dzieci.

Przed sądem stwierdził, że jest świadomy, iż wyrządził ofiarom krzywdy, które są nie do naprawienia.

Le Scouarnec był już wcześniej skazany w 2020 roku na 15 lat więzienia za gwałt i napastowanie seksualne.

Mimo wcześniejszego skazania w 2005 roku za posiadanie pornografii dziecięcej, nadal pracował w państwowym szpitalu.

Zatrzymano go w 2017 roku po ataku na sześcioletnią dziewczynkę. W jego domu znaleziono pamiętniki z opisami czynów seksualnych na małych pacjentach.

Przyznał się do większości swoich czynów

W trakcie procesu Le Scouarnec przyznał się do większości swych czynów. Zarzucano mu: 111 gwałtów i 188 napaści seksualnych, dokonanych wobec ofiar na przestrzeni 25 lat - od 1989 do 2014 roku.

Jestem świadomy, że krzywdy, które wyrządziłem, są nie do naprawienia - tak mężczyzna mówił w lutym w sądzie. Jestem to winien wszystkim tym osobom i ich bliskim. Muszę przyznać, że moje czyny mają swoje konsekwencje, które ofiary będą odczuwać przez całe swoje życie - dodawał.

Zanim sąd ogłosił wyrok, przed budynkiem zebrało się kilkadziesiąt osób. Miały ze sobą białe kartki, na które naklejono czarne sylwetki - każda reprezentowała ofiary lekarza. Na niektórych było imię i wiek zgwałconej osoby, na ich napis "anonimowa ofiara".

Ofiary i ich rodziny domagały się publicznie wyjaśnień od przedstawicieli służby zdrowia, dlaczego lekarz w ogóle miał prawo wykonywania zawodu. W 2005 roku został bowiem skazany za ściąganie z internetu filmów z pornografią dziecięcą. Dostał wtedy wyrok w zawieszeniu. Mimo to nadal pracował w państwowym szpitalu.

Szokujące ustalenia śledztwa

Ustalenia policyjnego śledztwa, które trwało kilka lat, są szokujące. Le Scouarnec był ochraniany przez swoich współpracowników i dyrekcje szpitali, w których pracował. Co więcej, o jego skłonnościach pedofilskich francuskie władze wiedziały od samego FBI. Za korzystanie ze stron internetowych z dziecięcą pornografią lekarz dostał wtedy jedynie wyrok w zawieszeniu.

Okazuje się też, że o tym, iż chirurg jest pedofilem, wiedzieli członkowie jego rodziny - w tym była żona. Nie zrobili jednak nic, by go powstrzymać. To był rodzaj rodzinnej zmowy milczenia - dzięki temu mógł kontynuować swoje zbrodnie przez dekady - relacjonuje w rozmowie z BBC jeden z prawników.

Le Scouarnec był szanowanym chirurgiem w swojej małej miejscowości. Przebywa w więzieniu od 2017 roku. Został wtedy aresztowany w związku z podejrzeniami zgwałcenia swoich siostrzenic, 6-letniej dziewczynki i małoletniego pacjenta. W 2020 r. został skazany na 15 lat więzienia.

Tysiące stron dziennika, w których lekarz opisywał swoje zbrodnie

Po aresztowaniu policja przeszukała dom lekarza. Znalazła w nim seks lalki w rozmiarach dzieci, ponad 300 tys. zdjęć z dziecięcą pornografią i tysiące stron dziennika prowadzonego przez chirurga, w którym opisywał on gwałty popełniane na jego małych pacjentach przez ponad 25 lat. Sam Le Scouarnec stanowczo zaprzecza, że gwałcił dzieci. Jak twierdzi, zapiski w dzienniku to jego "fantazje".

Niektórzy z byłych pacjentów chirurga, którzy obecnie są już dorośli, przyznają, że pamiętają, iż w czasie badań lekarz dotykał ich miejsca intymne, nawet w momencie, gdy w pokoju byli ich rodzice lub inni lekarze.

Część ofiar nie wiedziała, że została wykorzystana

Okazuje się jednak, że wiele z ofiar lekarza było pod wpływem znieczulenia. Nie pamiętają tego, że lekarz ich wykorzystał. O tym, że padli ofiarą molestowania, dowiedzieli się dopiero od policji, która znalazła ich nazwiska w pamiętnikach mężczyzny. Były tam też szczegółowe opisy ich molestowania.

Adwokat reprezentująca kilka ofiar, Francesca Satta, w rozmowie z BBC przekazała, że wśród jej klientów są rodziny dwóch mężczyzn, "którzy pamiętali i którzy odebrali sobie życie".