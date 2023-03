Czekając na ulicy razem z córką siedzącą w wózku, Paul zwrócił się do stojącego obok mężczyzny, aby odsunął się od nich, bo paląc w pobliżu dziecka marihuanę, szkodzi dziecku. Wtedy napastnik zadał cios 37-latkowi.

Jak napisano w "Vancouver Sun", najbardziej szokujące było to, co stało się tuż po ataku. To straszne, co się stało. On tylko próbował ochronić swoją córkę - powiedziała gazecie matka zabitego Kathy Schmidt, opisując obojętność, z jaką świadkowie zareagowali na atak na jej syna.

Jak zaznaczyła, przez dłuższą chwilę nikt nie ruszył na pomoc rannemu Paulowi, który osunął się na ulicę i leżał w kałuży krwi.

Z jeszcze większym wyrzutem wypowiedziała się przyrodnia siostra Paula Jessica, oburzona tym, że ludzie będący na miejscu zbrodni kręcili filmiki i wrzucali je do internetu.

Ktoś odebrał życie mojemu bratu, a inna osoba to sfilmowała (...) zamiast wezwać policję, a co gorsza, opublikowała to w mediach społecznościowych w bardzo wyraźnym (celu), dla wyświetleń - napisała Jessica w mediach społecznościowych, wzywając, aby nie oglądać i nie rozpowszechniać nagrań pokazujących śmierć Paula. O to samo zaapelowała policja i burmistrz Vancouver Ken Sim.

Mordercą Paula okazał się 32-letni Inderdeep Singh Gosal. Policja ujęła go kilkanaście minut po tym, jak zadał śmiertelny cios. Gosal był w restauracji, przed którą chwilę wcześniej zabił ojca 3-letniego dziecka. Zabójca nie stawiał oporu aresztującym go policjantom.