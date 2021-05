"W wielu miastach na Ukrainie średnie wynagrodzenie już dorównuje tej sumie, jaką zarabiają Ukraińcy w Polsce" - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, proszony o komentarz do danych, według których z kraju chce wyjechać prawie jedna czwarta mieszkańców.

Wołodymyr Zełenski / Leszek Szymański / PAP

Podczas konferencji prasowej podsumowującej dwa lata prezydentury Zełenskiego dziennikarka programu telewizyjnego "Swoboda Słowa Sawika Szustera" przytoczyła wyniki sondażu, według których 23 proc. Ukraińców chce opuścić kraj i wyjechać za granicę. W przypadku młodzieży ze wschodu kraju chce wyjechać 50 proc. - dodała. Wśród przyczyn wymieniano wojnę, bezrobocie i korupcję - zaznaczyła.

Sytuacja jest trudna. Jest dla mnie zrozumiały wysoki odsetek ludzi - w szczególności młodzieży - na wschodzie kraju. To zrozumiałe. Chcą żyć w stabilnej sytuacji, (...) na wschodzie powinny pojawić się przedsiębiorstwa, a w tym celu powinniśmy zakończyć wojnę - podkreślił w odpowiedzi Zełenski.



Odnosząc się do problemu bezrobocia, Zełenski oświadczył, że epidemia Covid-19 niszczy mały i średni biznes. Zaznaczył przy tym także, że średnie wynagrodzenie w Polsce, jakie otrzymują Ukraińcy, w porównaniu ze średnią płacą w wielu miastach Ukrainy jest porównywalne.



Jeśli popatrzymy na średnie wynagrodzenie w Polsce dla naszych Ukraińców i porówna się je ze średnim wynagrodzeniem dzisiaj już w wielu miastach Ukrainy, to widać, że bardzo zbliża się do tej sumy, jaką ludzie w Polsce zarabiają, bo oni też tam wynajmują mieszkania, które są tam dużo droższe, płacą tam dużo wyższe rachunki - mówił prezydent.



Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyczyn (wyjazdów) jest wiele. Walczymy z nimi jak tylko możemy - podsumował Zełenski.



Według danych opublikowanych pod koniec kwietnia przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy średnia płaca nominalna etatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w marcu 2021 roku wynosiła ok. 13,6 tys. hrywien (ok. 1,8 tys. złotych), czyli o ponad dwa razy więcej od minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego 6 tys. hrywien (ok. 800 złotych).