17 osób zginęło, a co najmniej 10 odniosło poważne rany podczas zderzenia 2 mikrobusów, do jakiego doszło w sobotę w zachodniej części Boliwii - podała policja tego kraju. Do wypadku doszło na drodze łączącej La Paz z miastem Achicachi nad jeziorem Titicaca.

