Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy izraelscy zakładnicy zostaną uwolnieni "najpewniej w poniedziałek", a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje. "Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego" - napisał Trump w serwisie Truth Social. W wywiadzie dla telewizji Fox News dodał, że palestyńska organizacja Hamas ma też przekazać ciała zakładników porwanych 7 października 2023 roku.

Donald Trump / PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / / POOL / PAP

"Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną uwolnieni najpewniej w poniedziałek, a Izrael wycofa swoich żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku silnemu, trwałemu i wiecznemu pokojowi. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" - podkreślił amerykański przywódca.

"To wspaniały dzień dla świata arabskiego i muzułmańskiego, dla Izraela, wszystkich okolicznych krajów oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i dziękujemy mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy pracowali z nami, by doszło do tego historycznego i bezprecedensowego wydarzenia. Błogosławieni, którzy czynią pokój!" - napisał Trump.

Hamas przekaże ciała zakładników

W wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent USA dodał, że palestyńska organizacja Hamas ma przekazać ciała zakładników porwanych 7 października 2023 roku.

Cały świat zjednoczył się wokół porozumienia dotyczącego Strefy Gazy - podkreślił. Jest ono dobre dla Izraela, dla krajów arabskich, muzułmańskich oraz dla USA.

Oświadczył, że "to coś więcej niż Strefa Gazy". To pokój na Bliskim Wschodzie. To coś niesamowitego - stwierdził Trump.

Trump zapewnił też, że region zostanie odbudowany, stanie się spokojnym i bezpiecznym miejscem, a jego mieszkańcy będą zaopiekowani. Poinformował też, że izraelscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas będą "najpewniej uwolnieni w poniedziałek". Przekazane zostaną też ciała zakładników.

Jestem przekonany, że na Bliskim Wschodzie będzie pokój. Słowa "pokój na Bliskim Wschodzie" to coś, do czego dążono od setek lat, od wieków - podkreślił Trump.



W sobotę możliwe uwolnienie izraelskich zakładników

Portal Times of Israel poinformował, że Hamas ma uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników w sobotę. Wcześniej, w środę, Trump powiedział, że toczące się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk negocjacje między Izraelem i Hamasem "mają duże szanse powodzenia". Dodał też, że nie wyklucza, iż w sobotę lub w niedzielę osobiście uda się na Bliski Wschód.

Również w środę prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zaprosił prezydenta USA na uroczyste podpisanie porozumienia. Trump stwierdził, że do Egiptu może przybyć jeszcze przed uwolnieniem zakładników przez Hamas lub "tuż po". Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała wieczorem, że w piątek Trump uda się na rutynowe badania i możliwe, że "niedługo potem" wyruszy na Bliski Wschód.

Sekretarz generalny ONZ o porozumieniu ws. Strefy Gazy: Walki muszą ustać raz na zawsze

"Cieszę się z ogłoszenia porozumienia, które ma zapewnić rozejm i uwolnienie zakładników w Strefie Gazy na podstawie propozycji wysuniętej przez prezydenta USA. Wyrażam uznanie dla dyplomatycznych wysiłków USA, Kataru, Egiptu i Turcji, które pośredniczyły w osiągnięciu tego pilnie potrzebnego przełomu" - napisał Guterres w oświadczeniu.

Wezwał wszystkie strony, których to dotyczy, by w pełni przestrzegały warunków porozumienia. "Wszyscy zakładnicy muszą być uwolnieni w godny sposób. Musi zostać zagwarantowane trwałe zawieszenie broni. Walki muszą ustać raz na zawsze. Należy zapewnić natychmiastowy i niezakłócony dopływ pomocy humanitarnej i niezbędnych towarów do Strefy Gazy. Cierpienie musi się zakończyć" - dodał.

Guterres zapewnił, że ONZ będzie wspierać pełne wdrożenie porozumienia i zwiększy pomoc humanitarną, a także będzie wspierać działania na rzecz odbudowy Strefy Gazy.

"Wzywam wszystkie zainteresowane strony do skorzystania z tej epokowej okazji do wytyczenia wiarygodnej, politycznej ścieżki prowadzącej do zakończenia okupacji, uznającej prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia, prowadzącej do rozwiązania dwupaństwowego, które umożliwi Izraelczykom i Palestyńczykom życie w pokoju i bezpieczeństwie. Stawki nigdy nie były wyższe" - podsumował Guterres.

Radość w Strefie Gazy

Agencja Reuters podaje, że mieszkańcy Chan Junus w południowej części Strefy Gazy są szczęśliwi po ogłoszeniu porozumienia pokojowego.

"Dzięki Bogu, prezydent Trump ogłosił dziś, że wojna się skończyła, jesteśmy bardzo szczęśliwi, to dla nas coś radosnego i dziękujemy naszym braciom i każdemu, kto przyczynił się, choćby werbalnie, do zakończenia wojny i powstrzymania rozlewu krwi" - powiedział agencji informacyjnej Wael Radwan.

"Dzięki Bogu za zawieszenie broni, koniec rozlewu krwi i zabijania. Nie tylko ja się cieszę, cała Strefa Gazy jest szczęśliwa, wszyscy Arabowie, cały świat cieszy się z zawieszenia broni i końca rozlewu krwi. Dziękuję i przesyłam całą miłość tym, którzy byli z nami" - dodał Abdul Majeed Rabbo.