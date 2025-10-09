Chińskie władze wprowadzą od listopada nowe restrykcje na eksport kluczowych metali ziem rzadkich i wielu powiązanych produktów oraz technologii związanych z produkcją akumulatorów litowych. Decyzja Pekinu może mieć istotny wpływ na globalne łańcuchy dostaw nowoczesnych technologii.

Xi Jinping / JADE GAO/AFP / East News

Chiny wprowadzają od 8 listopada nowe restrykcje na eksport pięciu metali ziem rzadkich oraz technologii i materiałów do produkcji akumulatorów litowych.

Eksport objętych regulacjami surowców i technologii będzie wymagał specjalnych licencji, a restrykcje uzasadniono ochroną interesów państwa i bezpieczeństwa narodowego.

Decyzja Pekinu może wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i stanowi istotny element w relacjach handlowych z USA.

Restrykcje, które będą obowiązywać od 8 listopada, obejmują metale z grupy lantanowców: holm, erb, tul, europ oraz iterb. Są one kluczowe w nowoczesnych technologiach ze względu na unikalne właściwości magnetyczne, optyczne i luminescencyjne.

Władze w Pekinie decyzję o wprowadzeniu kontroli eksportu metali ziem rzadkich argumentowały koniecznością "ochrony interesów państwa i bezpieczeństwa narodowego" oraz wypełnienia międzynarodowych zobowiązań antyproliferacyjnych.

Lista objętych regulacją powiązanych produktów jest rozbudowana i zawiera pozycje od metali czystych i stopów po materiały do zastosowań specjalistycznych. Przedsiębiorcy, którzy eksportują wymienione materiały, będą musieli uzyskać specjalne licencje od resortu handlu.

To niejedyne ograniczenia

Chiński resort handlu informował ponadto o wprowadzeniu ograniczeń na eksport technologii takich jak wydobycie, wytapianie, produkcja materiałów magnetycznych i recykling, które będą wymagać uzyskania zgody. Pekin nałożył również na podmioty zagraniczne obowiązek uzyskania licencji na produkty podwójnego zastosowania przed eksportem produktów związanych z minerałami ziem rzadkich z Chin.

Co ważne, eksport przeznaczony dla zagranicznych użytkowników wojskowych co do zasady nie uzyska zgody. Ponadto chińskim firmom zakazano udzielania jakiejkolwiek istotnej pomocy zagranicznym podmiotom zaangażowanym w wydobycie tych surowców lub inne powiązane działania bez uzyskania pozwolenia.

W osobnym oświadczeniu resort handlu i administracja celna ogłosiły wdrożenie kontroli eksportu kluczowych technologii i materiałów do produkcji akumulatorów litowych. Restrykcje obejmą trzy główne kategorie: wysokoenergetyczne akumulatory litowo-jonowe, zaawansowane materiały do produkcji katod i anod grafitowych, a także specjalistyczny sprzęt produkcyjny taki jak maszyny do napełniania elektrolitem, piece do grafityzacji oraz technologie niezbędne do ich wytwarzania.

Przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o specjalną licencję eksportową. Tę decyzję Pekin również uzasadnił koniecznością "ochrony bezpieczeństwa narodowego i interesów państwa". Wejdzie ona w życie 8 listopada.

Ważny atut Chin w negocjacjach

Agencja Reutera zwraca uwagę, że wprowadzane kontrole i restrykcje eksportowe stanowią dla Chin ważny atut w negocjacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, a czwartkowe zaostrzenie przepisów następuje na kilka tygodni przed prawdopodobnym spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem.