RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zarzut „okupacji” w obecności króla. Maroko nasila roszczenia wobec Hiszpanii

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (07:15)

Marokański rząd zaostrza retorykę w sprawie Ceuty i Melilli. W ciągu kilku dni dwaj ministrowie publicznie zakwestionowali status hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, przy czym najnowsze słowa padły w obecności króla Muhammada VI.

Zarzut „okupacji” w obecności króla. Maroko nasila roszczenia wobec Hiszpanii
Hiszpańskie wojsko w Ceucie, 02.08.2026 r.; fot. HENRY NICHOLLS /AFP/East News
  • Marokańscy politycy zgłaszają roszczenia wobec Ceuty i Melilli, a minister ds. islamskich Ahmed Toufiq nazwał Ceutę miastem „okupowanym”.
  • Hiszpania podkreśla, że obie eksklawy są integralną częścią jej terytorium.
  • Spór nasila się po kryzysie migracyjnym; jak obecnie wygląda sytuacja w Ceucie?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Minister ds. islamskich Ahmed Toufiq nazwał Ceutę miastem „okupowanym” i opowiedział się za jej „oswobodzeniem”. Określił hiszpańską eksklawę jako „terytorium marokańskie”.

Marokańskie media, relacjonujące wtorkową uroczystość, zwracają uwagę na rangę wystąpienia. Portal Assahifa podkreślił, że słowa członka rządu padły podczas wydarzenia instytucjonalnego, któremu przewodniczył król Muhammad VI.

Kolejne żądania wobec Hiszpanii

To druga w ostatnich dniach wypowiedź przedstawiciela marokańskich władz, w której pojawiają się roszczenia wobec Ceuty i Melilli.

W piątek minister sprawiedliwości Abdellatif Ouahbi mówił w rozmowie z publiczną telewizją 2M o „marokańskim prawie historycznym i geograficznym” do obu miast. Wyraził przy tym nadzieję na rozpoczęcie dialogu z Hiszpanią w sprawie ich statusu.

Hiszpańskie MSZ odpowiedziało wówczas władzom w Rabacie, że Ceuta i Melilla są „hiszpańskimi miastami” oraz stanowią „integralną część Hiszpanii”.

Napięcie po kryzysie migracyjnym

Spór dyplomatyczny toczy się w czasie napiętej sytuacji w Ceucie. 30 i 31 lipca do miasta przedostało się około 80 tys. migrantów, którzy - według relacji - wykorzystali bierność marokańskich służb granicznych.

Ponad 70 tys. osób zostało w kolejnych dniach zawróconych do Maroka. W mieście wciąż jednak pozostają tysiące nielegalnych migrantów, koczujących m.in. na ulicach, plażach i cmentarzu.

Mimo przejęcia we wtorek nadzoru nad eksklawą przez rząd premiera Pedro Sáncheza, sytuacja pozostaje niespokojna. Mieszkańcy Ceuty demonstrowali, domagając się natychmiastowego wydalenia przybyszów. Wieczorem przy plaży Trampolin doszło też do zamieszek podczas wydawania żywności migrantom. Policja użyła gazu łzawiącego.

Według organizacji broniącej praw człowieka Caminando Fronteras, podczas masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 migrantów. Od piątku na cmentarzu Sidi Embarek pochowano 78 ofiar kryzysu migracyjnego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Hiszpania Maroko Ceuta
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: