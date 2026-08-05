Wzrosła liczba ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Większość ofiar utonęła

RMF24

Ponad 140 osób zginęło podczas dramatycznych prób przedostania się do Ceuty - hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Władze Hiszpanii i Maroka oraz organizacje pozarządowe potwierdzają, że większość ofiar utonęła.

Pod koniec lipca Ceuta, hiszpańska eksklawa w Afryce Północnej, stała się areną jednej z największych tragedii migracyjnych ostatnich lat. W ciągu dwóch dni – 30 i 31 lipca – życie straciło co najmniej 141 osób. Takie dane podała hiszpańska rozgłośnia Cadena SER, powołując się na oficjalne statystyki oraz informacje pozarządowej organizacji Caminando Fronteras.

Ciała ofiar wyławiane z wody

Według ustaleń dziennikarzy i organizacji humanitarnych, zdecydowana większość ofiar to migranci, którzy utonęli podczas próby przepłynięcia do Ceuty. Po stronie hiszpańskiej potwierdzono śmierć 78 osób, natomiast marokańskie służby wyłowiły z wód 63 ciała.

Caminando Fronteras informuje, że marokańskie władze nie podają liczby ofiar, ale pracownicy organizacji ustalili ją na podstawie ciał ofiar znajdujących się obecnie w kostnicach szpitalnych w miastach Tetuan, M’diq, Tanger oraz Al-Funajdik.

72 tysiące migrantów

Według hiszpańskiego ministra spraw wewnętrznych, Fernando Grande-Marlaski, w ciągu dwóch dni do Ceuty przedostało się aż 72 tysiące migrantów. Z tej liczby aż 70 tysięcy miało już powrócić do Maroka.

W tle tragedii toczy się spór polityczny o przyczyny kryzysu. Marokańskie służby dyplomatyczne twierdzą, że ostrzegały Madryt przed ryzykiem masowego napływu migrantów. Grande-Marlaska zdementował te doniesienia.

Według marokańskich władz przyczyną kryzysu była decyzja hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który 8 lipca zakazał natychmiastowych wydaleń migrantów z Ceuty i Melilli.