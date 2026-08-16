Plaża rozpaczy w Ceucie. Głód, fetor, kryzys migracyjny i polityczny impas

RMF24

Brak środków sanitarno-higienicznych, fetor, posiłki rozdawane raz dziennie pod nadzorem policji, brak miejsc w ośrodku dla migrantów, ale jednocześnie brak możliwości powrotu do swojego kraju - to wszystko, z czym mierzą się migranci na plaży Playa del Trampolin w Ceucie, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej. Wszystko to obserwuje reporter RMF FM, który jest na miejscu.

Przed dwoma tygodniami ok. 72 tysięcy migrantów wdarło się od strony Maroka do Ceuty, hiszpańskiej enklawy na północnym wybrzeżu Afryki. Według władz w Madrycie większość z nich została szybko zawrócona, a migranci nie przedostali się ani do kontynentalnej Hiszpanii ani pozostałych państw strefy Schengen. Na początku sierpnia część migrantów próbowała przepłynąć do Ceuty. Ponad 140 osób utonęło.

W serwisach społecznościowych pojawiły się w ostatnich dniach namowy do ponownego masowego przełamania granicy w Ceucie przez migrantów. Miało wydarzyć się to wczoraj. Do eskalacji napięcia jednak nie doszło.

Na Playa de Trampolin - plaży znajdującej się na zachód od centrum hiszpańskiej Ceuty - jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat, który obserwuje prowizoryczną „wioskę” migrantów na plaży, na której jest już blisko sto szałasów. Przebywa tam około 400 osób. To przede wszystkim mężczyźni z Afryki Subsaharyjskiej - regionu nazywanego też „Czarną Afryką” - dla których nie ma miejsca w ośrodku dla migrantów, ale nie mają też możliwości powrotu do swojego kraju.

Warunki są skrajnie tragiczne

Jak relacjonuje reporter RMF FM, zbudowali oni szałasy i domki z tego, co mieli pod ręką. Wioska rozrasta się w błyskawicznym tempie. To, co jako pierwsze uderza osoby z zewnątrz, to okropny fetor. Brak tu środków sanitarno-higienicznych. Władze Ceuty mówią, że w związku z kryzysem migracyjnym muszą zwiększyć monitoring służby zdrowia i środowiska. Raz dziennie wolontariusze czerwonego krzyża rozdzielają migrantom posiłki. Odbywa się to pod nadzorem policji, która dzieli migrantów na grupy i pilnuje porządku. Nasz dziennikarz rozmawiał z Arianni Chacón, lekarką mieszkającą w Ceucie.

Wiele osób po prostu modli się o uleczenie, a są po zawałach lub innych schorzeniach serca. W niektórych częściach miasta można spotkać migrantów z gorączką, której źródła nie znamy. To straszne i niebezpieczne - mówi naszemu reporterowi Beniaminowi Kubiakowi-Piłatowi Arianni Chacón.

Co planują władze?

Władze Ceuty opracowały 9-punktowy plan wzmocnienia służby zdrowia oraz kontroli stanu środowiska po masowym napływie migrantów. W autonomicznym mieście może przebywać jeszcze prawie 5 tysięcy osób, które przedostały się tu nielegalnie.

Plan zakłada przede wszystkim wzmocnienie nadzoru nad rozprzestrzenianiem się chorób takich jak gruźlica, monitorowanie stanu pitnej wody, a także zwiększenie nakładów na utrzymanie porządku w mieście. Dziś Ceutę ma odwiedzić hiszpańska minister zdrowia, Monica Garcia, która spotka się z władzami miasta i lekarzami.

Fot. JORGE GUERRERO / AFP/East News

Fot. JORGE GUERRERO / AFP/East News