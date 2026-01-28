Były francuski senator Joel Guerriau został skazany na karę czterech lat więzienia, w tym 2,5 roku w zawieszeniu, za podanie koleżance z parlamentu szampana, do którego dosypał wcześniej ecstasy. Sąd uznał, że senator chciał dopuścić się agresji seksualnej lub gwałtu na kobiecie. Posłanka zdołała jednak uciec.

Joel Guerriau i Sandrine Josso przed ogłoszeniem wyroku / Paoloni Jeremy/ABACA/Abaca/East News / East News

Do zdarzenia doszło w 2023 roku. Sandrine Josso przyszła do domu Joela Guerriau’a. Mieli razem zjeść kolację z okazji ponownego wyboru polityka na senatora. Oboje znali się od dawna i byli w przyjacielskich relacjach. Kobieta poczuła się źle po kilku łykach szampana, zdołała wyjść i wezwać taksówkę.

Jak się okazało, Guerriau dorzucił do kieliszka Josso ecstasy. Przed sądem twierdził, że stało się tak przypadkowo. Śledczy ustalili jednak, że polityk wcześniej szukał w internecie informacji o stosowaniu narkotyków w związku z gwałtem.



Guerriau zrezygnował z mandatu w październiku 2025 roku.

Były senator złoży apelację od wyroku. Do czasu jej rozpatrzenia nie trafi do więzienia.