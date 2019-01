Opakowania zawierające 9 jajek zamiast 10 można znaleźć na półkach rosyjskich sklepów. Przedsiębiorcy chcąc ukryć wzrost cen zastosowali sprytny manewr. Informacja o 9 jajkach stała się przebojem internetu i tematem publicystycznych programów.

Niebawem zaczną sprzedawać na sztuki, a potem osobno żółtko i białko - wyśmiewali marketingową strategię internauci. To zawracanie głowy, niech sprzedają w opakowaniu nawet jedno jajko - oburza się Gienadij Oniszczenko, były lekarz sanitarny Rosji. To informacyjny terror, gratuluję tym którzy zrobili zamieszanie bez powodu, ale przynajmniej ludzie zaczną czytać etykiety - przekonuje.

Internauci publikują zdjęcia opakowań i zauważają, że 9 jaj kosztuje tyle, co do niedawna 10. Potwierdza to zapowiedzi, że nowy rok oznacza dla Rosjan znaczne podwyżki cen artykułów spożywczych. Producenci zaczęli również odchudzać produkty mleczne oferując zamiast litrowych nieznacznie mniejszą objętość. Z kolei zamiast kilogramowego opakowania kaszy sprzedają teraz 950 gram produktu.