Właściciele ogródków z początkiem czerwca wyciągają swoje kosiarki z garaży i schowków, aby przywrócić trawnikom świeży wygląd. Jednak entuzjaści ogrodnictwa w Wielkiej Brytanii powinni zwrócić szczególną uwagę na godziny, w których decydują się na koszenie trawy, szczególnie w weekendy. Nieostrożność może bowiem skutkować otrzymaniem grzywny w wysokości nawet 5 000 funtów.

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii? Uważaj, za koszenie trawnika w weekend może grozić grzywna / Shutterstock

Chodzi o hałas. Można kosić trawnik bezpiecznie od 8:00 do 20:00 w dni powszednie, natomiast w soboty i niedziele rekomenduje się ograniczenie tej aktywności do godzin od 9:00 do 19:00. Naruszenie tych zaleceń może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny za powodowanie hałasu w godzinach, które są uważane za społecznie nieakceptowalne.

Weekendy to czas, kiedy większość osób wykonuje prace domowe i ogrodowe, w tym koszenie trawnika. To właśnie wtedy skargi na hałas są najczęstsze, ponieważ wiele rodzin pragnie odpocząć lub nadrobić zaległy sen.

Zasady koszenia - co mówią przepisy?

Chociaż w Wielkiej Brytanii nie istnieje prawo, które bezpośrednio zakazywałoby koszenia trawnika w określonych godzinach, to przestrzeganie wytycznych dotyczących godzin, w których można to robić, pomoże uniknąć grzywny za hałas. Nieprzestrzeganie nakazu zaniechania hałasu może skutkować postępowaniem sądowym i grzywną do 5 000 funtów.