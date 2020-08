Stowarzyszenie Familles de France szacuje, że koszt wyprawki szkolnej dla uczniów 6 klasy wyniesie w tym roku we Francji 197 euro, jeśli chodzi o przybory szkolne. Drugie tyle należy natomiast przeznaczyć na komplet książek.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Familles de France co roku przygotowuje raport na temat kosztów przyborów szkolnych dla uczniów 6 klasy. W tym roku wzrośnie on o około 1 proc. Najbardziej wzrosły koszty materiałów piśmiennych - podkreśliła w rozmowie z telewizją BFMTV szefowa stowarzyszenia ds. badań Jamy Belkiri.

Wyliczenia Familles de France obejmują m.in. zeszyty, strój sportowy oraz przybory szkolne jak piórnik, tornister czy kalkulator. Drugie tyle kosztować będzie komplet książek. We wtorek kasa zapomogowa CAF przekaże około trzem milionom francuskich rodzin między 469 a 503 euro dodatku na powrót do szkoły (ARS).

Kwota ARS w tym roku wyniesie: 469,97 euro na dziecko w wieku od 6 do 10 lat (368,84 euro w 2019 roku), 490,39 euro na dziecko w wieku od 11 do 14 lat. (389,19 euro rok temu), 503,91 euro na dziecko w wieku od 15 do 18 lat (402,67 euro w zeszłym roku).