Co najmniej sześć osób zginęło, a 23 zostały ranne i poszkodowane w wypadku autobusu w republice Baszkirii w europejskiej części Rosji, na Przeduralu. Do wypadku doszło w niedzielę, kierowca stracił panowanie nad pojazdem z powodu silnej ulewy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do szpitala trafiło po wypadku co najmniej siedem osób. Sześciu osobom udzielono pomocy lekarskiej na miejscu. Wśród poszkodowanych jest dwójka dzieci, które zostały przewiezione do szpitala.

Ogółem w pojeździe znajdowało się 39 pasażerów. Autobus wykonywał kurs z Biełoriecka do Ufy. Kierowca powiedział, że z powodu silnej ulewy stracił panowanie nad pojazdem.