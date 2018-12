,,Polacy i Amerykanie – 100 lat razem" - to gra Miejska, przygotowana przez konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie. To jedno z wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz wspólne relacje obu krajów. Podczas gry będzie można zapoznać się z ciekawostkami historycznymi a także lepiej poznać wspólnych bohaterów. Początek o godzinie 10 w Barbakanie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay



Do gry zgłaszać się mogą 3 lub 4 osobowe grupy, będą one miały do rozwiązania kilkanaście zagadek w różnych częściach miasta. Celem i najważniejszym zadaniem gry jest odnalezienie punktów, wykonanie zadań na podstawie otrzymanych i zebranych w trakcie gry materiałów oraz dotarcie na metę w określonym limicie czasu.

Zgłaszać można się poprzez stronę internetową - https://www.actigra.pl/html/gra/. Do uczestnictwa w grze, nie jest wymagana znajomość języka angielskiego. Wygrać będzie można cenne nagrody, miedzy innymi kamery go -pro, plecaki, gry planszowe.

Na wszystkich uczestników gry na mecie czekają ciepłe napoje i posiłek. Start o 10 przy barbakanie, zakończenie gry około 13 na Kopcu Kościuszki.