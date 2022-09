​Eksport ropy z portu Basra w Iraku został wstrzymany w związku z dużym wyciekiem - informuje agencja Reutera, powołując się na źródła w irackim sektorze naftowym.

Zdj. ilustracyjne / STRINGER / PAP/EPA

Do dużego wycieku ropy miało dojść w nocy z czwartku na piątek w porcie Basra na południu Iraku. Opanowanie sytuacji może zająć ponad tydzień - podaje agencja.

Wstrzymane zostały operacje załadunku ropy z portu do czasu zakończenia naprawy usterki, w wyniku której doszło do wycieku.

Irak jest istotnym rywalem Rosji na rynku naftowym. Arabski kraj dostarczał surowiec między innymi do Indii, sprzedając go po niższej cenie, co zachęcało tamtejsze rafinerie do odchodzenia od kupowania baryłek rosyjskich.

Pod koniec sierpnia iracki SOMO przekazał agencji Reutera, że może przekierować więcej dostaw do Europy, która chce odejść od rosyjskiego surowca w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.