34-letnia Sanna Marin jest najmłodszym premierem w historii Finlandii i jednocześnie najmłodszym na świecie urzędującym obecnie szefem rządu. Została wychowana przez dwie lesbijki. Dziś sama jest młodą mama. Swoją karierę zawodową zaczęła po skończeniu gimnazjum od pracy w piekarni. Mówi się o niej, że jest przedstawicielem nowego pokolenia polityków.

Premier Finlandii 34-letnia Sanna Marin / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Najmłodsza szefowa rządu na świecie

Sanna Marin jest trzecią kobietą na czele fińskiego rządu. Przed miesiącem skończyła 34 lata i jest najmłodszym na świecie urzędującym szefem rządu. Jest o rok młodsza od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una i premiera Ukrainy Ołeksija Honczaruka. Najstarszym premierem na świecie jest szef rządu Malezji, 94-letni Mahathir Mohamad. Był jednym z pierwszych, który wysłał Marin gratulacje. Dołączył do nich radę, by zawsze czerpała z doświadczenia starszych ludzi.

Sanna Marin określana jest przez rodzime media jako nowa gwiazda socjaldemokratów, przewodzi rządowi koalicyjnemu, w którym zasiada pięć kobiet. Cztery z nich są w wieku od 32 do 34 lat.

Dwie mamy

Jest jeszcze jedna rzecz, która różni Sannę Marin od poprzedników - pochodzenie. Wychowywała ją mama ze swoją partnerką. W jednym z wywiadów premier Finlandii przyznała, że w dzieciństwie nie wolno jej było mówić o rodzinie, która w tamtych czasach była co najmniej niekonwencjonalna. Rodzina nie była zamożna, korzystała z pomocy społecznej, mieszkała w lokalu komunalnym.

Dlatego też po ukończeniu gimnazjum Sanna Marin poszła do pierwszej pracy - w piekarni. Potem zaczęła studiować na uniwersytecie, jako pierwsza w rodzinie. Z czasem zaczęło ciągnąć ją do polityki. 34-latka przyznaje, że została socjaldemokratką ze względu na swoje dzieciństwo. Jej najważniejszym celem jest sprawienie, by wszyscy mieli równe szanse i możliwości.

W ciągu czterech lat Finlandia nie stanie się idealna, ale może stać się lepsza ... Chcę zbudować społeczeństwo, w którym każde dziecko może stać się kim chce, gdy dorośnie, w którym każdy człowiek może żyć i zestarzeć się z godnością - oświadczyła.

Premier Finlandii ukończyła prawo administracyjne, zna trzy języki obce (szwedzki, angielski i niemiecki), trenowała piłkę nożną i koszykówkę. W wieku 27 lat została przewodniczącą rady miasta Tampere, a w 2015 roku posłanką z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. Na stanowisku premiera zastąpiła 57-letniego Anttiego Rinnego, który 3 grudnia podał się do dymisji po dwutygodniowym strajku pracowników poczty.

Sanna Marin mieszka z mężem Markusem i 22-miesięczną córeczką Emmą w Helsinkach. Na swoim koncie na Instagramie chętnie dzieli się z innymi swoim życiem prywatnym. Widać ją na zdjęciach z wakacji we Włoszech, na paradzie równości, nawet kiedy karmi piersią córkę.